McDonald's відновив роботу у Львові: де відкрились заклади

Розпочали роботу чотири ресторани McDonald’s у Львові

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s вперше від початку повномасштабної війни відкрила чотири заклади у Львові. Про це повідомила пресслужба мережі.

Наразі відкриті ресторани за адресами:

просп. Шевченка, 7;

просп. Чорновола, 12;

просп. Свободи, 35;

Пустомитівський р-н., с.Сокільники, вул. Стрийська, 30а

Зазначається, що з міркувань безпеки відвідувачів і працівників під час тривоги ресторани не працюють.

Нагадуємо, у McDonald’s заявили, що з 20 вересня розпочинають поетапне відкриття ресторанів в Україні із запуску McDelivery. Першими запрацювали заклади на лівому березі Києва – біля станцій метро «Харківська» та «Позняки», а також – «Дарниця».

Наразі у Києві працює вже 15 закладів мережі.