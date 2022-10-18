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McDonald's відновив роботу у Львові: де відкрились заклади

Надія Клочко
glavcom.ua
McDonald's відновив роботу у Львові: де відкрились заклади
Ресторани McDonald's відновили роботу у Львові
фото з відкритих джерел

Розпочали роботу чотири ресторани McDonald’s у Львові

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s вперше від початку повномасштабної війни відкрила чотири заклади у Львові. Про це повідомила пресслужба мережі.

Наразі відкриті ресторани за адресами:

  • просп. Шевченка, 7;
  • просп. Чорновола, 12;
  • просп. Свободи, 35;
  • Пустомитівський р-н., с.Сокільники, вул. Стрийська, 30а

Зазначається, що з міркувань безпеки відвідувачів і працівників під час тривоги ресторани не працюють.

Нагадуємо, у McDonald’s заявили, що з 20 вересня розпочинають поетапне відкриття ресторанів в Україні із запуску McDelivery. Першими запрацювали заклади на лівому березі Києва – біля станцій метро «Харківська» та «Позняки», а також – «Дарниця».

Наразі у Києві працює вже 15 закладів мережі.

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Теги: Львів McDonald’s

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