McDonald's відновив роботу у Львові: де відкрились заклади
Розпочали роботу чотири ресторани McDonald’s у Львові
Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s вперше від початку повномасштабної війни відкрила чотири заклади у Львові. Про це повідомила пресслужба мережі.
Наразі відкриті ресторани за адресами:
- просп. Шевченка, 7;
- просп. Чорновола, 12;
- просп. Свободи, 35;
- Пустомитівський р-н., с.Сокільники, вул. Стрийська, 30а
Зазначається, що з міркувань безпеки відвідувачів і працівників під час тривоги ресторани не працюють.
Нагадуємо, у McDonald’s заявили, що з 20 вересня розпочинають поетапне відкриття ресторанів в Україні із запуску McDelivery. Першими запрацювали заклади на лівому березі Києва – біля станцій метро «Харківська» та «Позняки», а також – «Дарниця».
Наразі у Києві працює вже 15 закладів мережі.
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