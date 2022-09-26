McDonald's запускає ще сім закладів у Києві
Компанія починає доставляти замовлення й на правий берег
З 27 вересня компанія McDonald's підключає на доставку їжі ще сім ресторанів у Києві, зокрема на правому березі. Про це повідомляє The Village Україна.
Заклади розташовані за наступними адресами:
- вулиця Теодора Драйзера, 4;
- вулиця Вишгородська, 33-А;
- вулиця Велика Васильківська, 22;
- проспект Броварський, 27;
- проспект Академіка Палладіна, 7-А;
- проспект Леся Курбаса, 19-А;
- проспект Оболонський, 26-А.
Наразі у столиці вже з 20 вересня працює три ресторани McDonald's:
- проспект Гагаріна, 2-А
- проспект Бажана, 3-Б
- вулиця Гришка, 7.
Як повідомлялося, мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s відновила свою роботу у столиці України. На сьогодні працює лише доставка їжі, але місцеві ТГ-канали повідомляють, що кур'єрів не вистачає.
Зазначимо, що відновлення роботи закладів у Києві та на заході України відбуватиметься поетапно протягом двох місяців.
Нагадаємо, що 12 вересня у компанії McDonald's заявляли, що в Україні зберігаються проблеми з логістикою та безпекою, а тому відкриття ресторанів найближчим часом не буде.
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