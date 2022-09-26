McDonald's запускає ще сім закладів у Києві

Тепер доставки робитимуть загалом 10 ресторанів, із яких пʼять на лівому березі й пʼять на правому

Компанія починає доставляти замовлення й на правий берег

З 27 вересня компанія McDonald's підключає на доставку їжі ще сім ресторанів у Києві, зокрема на правому березі. Про це повідомляє The Village Україна.

Заклади розташовані за наступними адресами:

вулиця Теодора Драйзера, 4;

вулиця Вишгородська, 33-А;

вулиця Велика Васильківська, 22;

проспект Броварський, 27;

проспект Академіка Палладіна, 7-А;

проспект Леся Курбаса, 19-А;

проспект Оболонський, 26-А.

Наразі у столиці вже з 20 вересня працює три ресторани McDonald's:

проспект Гагаріна, 2-А

проспект Бажана, 3-Б

вулиця Гришка, 7.

Як повідомлялося, мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s відновила свою роботу у столиці України. На сьогодні працює лише доставка їжі, але місцеві ТГ-канали повідомляють, що кур'єрів не вистачає.

Зазначимо, що відновлення роботи закладів у Києві та на заході України відбуватиметься поетапно протягом двох місяців.

Нагадаємо, що 12 вересня у компанії McDonald's заявляли, що в Україні зберігаються проблеми з логістикою та безпекою, а тому відкриття ресторанів найближчим часом не буде.