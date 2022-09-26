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McDonald's запускає ще сім закладів у Києві

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
McDonald's запускає ще сім закладів у Києві
Тепер доставки робитимуть загалом 10 ресторанів, із яких пʼять на лівому березі й пʼять на правому
фото: glavcom.ua

Компанія починає доставляти замовлення й на правий берег 

З 27 вересня компанія McDonald's підключає на доставку їжі ще сім ресторанів у Києві, зокрема на правому березі. Про це повідомляє The Village Україна.

Заклади розташовані за наступними адресами:

  • вулиця Теодора Драйзера, 4;
  • вулиця Вишгородська, 33-А;
  • вулиця Велика Васильківська, 22;
  • проспект Броварський, 27;
  • проспект Академіка Палладіна, 7-А;
  • проспект Леся Курбаса, 19-А;
  • проспект Оболонський, 26-А.

Наразі у столиці вже з 20 вересня працює три ресторани McDonald's:

  • проспект Гагаріна, 2-А
  • проспект Бажана, 3-Б
  • вулиця Гришка, 7.

Як повідомлялося, мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s відновила свою роботу у столиці України. На сьогодні працює лише доставка їжі, але місцеві ТГ-канали повідомляють, що кур'єрів не вистачає.

Зазначимо, що відновлення роботи закладів у Києві та на заході України відбуватиметься поетапно протягом двох місяців.

Нагадаємо, що 12 вересня у компанії McDonald's заявляли, що в Україні зберігаються проблеми з логістикою та безпекою, а тому відкриття ресторанів найближчим часом не буде.

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Теги: Київ Україна вулиця харчування McDonald's

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