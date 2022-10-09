McDonald's відкрив ще три ресторани у Києві: адреси

У Києві працює вже 15 закладів мережі

Мережа McDonald's розширює кількість доступних для відвідувачів закладів у столиці

Цими вихідними у столиці відкрились ще три ресторани McDonaldʼs. З 9 жовтня у Києві працює вже 15 закладів мережі. Про це компанія повідомила в Instagram.

Де у Києві ще відкрився McDonald's:

ст. м. Поштова, Боричів узвіз, 10-а

ст. м. Осокорки, просп. Бажана, 8

ТРК "Проспект", вул. Хоткевича Гната, 1-в

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Адреси відкритих McDonald's у Києві

З кінця вересня у столиці для відвідувачів запрацював McDonald's за такими адресами:

просп. Гагаріна, 2-А

просп. Бажана, 3-Б

вул. Михайла Гришка, 7

вул. Теодора Драйзера, 4

вул. Вишгородська, 33-А

вул. Велика Васильківська, 22

просп. Броварський, 27

просп. Академіка Палладіна, 7-А

просп. Леся Курбаса, 19-А

просп. Оболонський, 26-А

вулиця Євгена Сверстюка, 1

проспект Перемоги, 138

Нагадаємо, американська компанія McDonald's 24 лютого припинила роботу в Україні через вторгнення Росії. У червні з'явилися чутки, що ресторани швидкого харчування відкриються у серпні. Однак відкрились у вересні.