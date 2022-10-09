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McDonald's відкрив ще три ресторани у Києві: адреси

Христина Жиренко
glavcom.ua
McDonald's відкрив ще три ресторани у Києві: адреси
У Києві працює вже 15 закладів мережі
фото з відкритих джерел

Мережа McDonald's розширює кількість доступних для відвідувачів закладів у столиці

Цими вихідними у столиці відкрились ще три ресторани McDonaldʼs. З 9 жовтня у Києві працює вже 15 закладів мережі. Про це компанія повідомила в Instagram.

Де у Києві ще відкрився McDonald's:

  • ст. м. Поштова, Боричів узвіз, 10-а
  • ст. м. Осокорки, просп. Бажана, 8
  • ТРК "Проспект", вул. Хоткевича Гната, 1-в
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Публикация от McDonald's Ukraine (@mcdonaldsukraine)

Адреси відкритих McDonald's у Києві

З кінця вересня у столиці для відвідувачів запрацював McDonald's за такими адресами:

  • просп. Гагаріна, 2-А
  • просп. Бажана, 3-Б
  • вул. Михайла Гришка, 7
  • вул. Теодора Драйзера, 4
  • вул. Вишгородська, 33-А
  • вул. Велика Васильківська, 22
  • просп. Броварський, 27
  • просп. Академіка Палладіна, 7-А
  • просп. Леся Курбаса, 19-А
  • просп. Оболонський, 26-А
  • вулиця Євгена Сверстюка, 1
  • проспект Перемоги, 138

Нагадаємо, американська компанія McDonald's 24 лютого припинила роботу в Україні через вторгнення Росії. У червні з'явилися чутки, що ресторани швидкого харчування відкриються у серпні. Однак відкрились у вересні.

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Теги: ресторан Киев McDonald's

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