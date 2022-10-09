McDonald's відкрив ще три ресторани у Києві: адреси
Мережа McDonald's розширює кількість доступних для відвідувачів закладів у столиці
Цими вихідними у столиці відкрились ще три ресторани McDonaldʼs. З 9 жовтня у Києві працює вже 15 закладів мережі. Про це компанія повідомила в Instagram.
Де у Києві ще відкрився McDonald's:
- ст. м. Поштова, Боричів узвіз, 10-а
- ст. м. Осокорки, просп. Бажана, 8
- ТРК "Проспект", вул. Хоткевича Гната, 1-в
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Адреси відкритих McDonald's у Києві
З кінця вересня у столиці для відвідувачів запрацював McDonald's за такими адресами:
- просп. Гагаріна, 2-А
- просп. Бажана, 3-Б
- вул. Михайла Гришка, 7
- вул. Теодора Драйзера, 4
- вул. Вишгородська, 33-А
- вул. Велика Васильківська, 22
- просп. Броварський, 27
- просп. Академіка Палладіна, 7-А
- просп. Леся Курбаса, 19-А
- просп. Оболонський, 26-А
- вулиця Євгена Сверстюка, 1
- проспект Перемоги, 138
Нагадаємо, американська компанія McDonald's 24 лютого припинила роботу в Україні через вторгнення Росії. У червні з'явилися чутки, що ресторани швидкого харчування відкриються у серпні. Однак відкрились у вересні.
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