Метінвест передав розвідникам генераторів та дронів на понад 10 млн грн

Розвідники отримали від Метінвесту чергову партію допомоги: 20 дронів та 35 генераторів

Військовослужбовці ГУР отримали від Метінвесту чергову партію важливої техніки: 20 дронів, 35 потужних генераторів та 30 потужних акумуляторів EcoFlow. Ця техніка поїде на найважчі напрямки українського фронту: Бахмут та Соледар. Крім того, бійці отримали 300 комплектів зимової форми з термобілизною. Вартість передачі – понад 10 мільйонів гривень, вона була надана в рамках мілітарної ініціативи «Сталевий фронт», яку заснував бізнесмен Рінат Ахметов для допомоги ЗСУ.

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«В ті підрозділи, які зараз працюють на нулі, особливо потребують допомоги – і генераторів, і екофло, і зимову амуніцію. І, безумовно, квадрокоптери – як же без них. Ми вдячні «Сталевому Фронту» і «Метінвесту» за системну взаємодію. Адже це не разова акція чи самопіар, це допомога від перших днів повномасштабного вторгнення», – зауважив представник прес-служби Головного управління розвідки Андрій Юсов.

Він підкреслив, що передана військовим техніка та амуніція – високої якості, і зможе відпрацювати задачі у складних умовах, і допоможе бійцям і захистити себе і звільнити Україну.

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«Батареї Ecoflo – це найдорожче, що є на ринку, і найкраще. Так само з генераторами – ми не вибираємо дешеві, не шукаємо якихось компромісів. Якщо цей генератор перестане працювати на лінії фронту – це життя наших хлопців! Те ж стосується взуття: ми обираємо найкраще, щоб і не промокало, і від осколків захищало», – пояснив керівник Проєктного офісу компанії Метінвест Олександр Водовіз.

Представник прес-служби Головного управління розвідки Андрій Юсов та керівник Проєктного офісу компанії Метінвест Олександр Водовіз фото: Метінвест

Особливу вдячність Юсов висловив за батареї Ecoflo, за якими у Європі стоять черги. У свою чергу Водовіз зізнався: наразі дістати акумулятори – найбільша проблема, адже у Європі їх майже не залишилося, а стіл замовлень забитий на 2 місяці наперед.

«Ми замовили їх в кінці листопада! На жаль, дійшли вони тільки зараз, і то не всі. Така ж ситуація з генераторами. Зараз ситуація стабілізувалась і генератори можна дістати, але для військових проблема генераторів на «передку» – це голосний звук. Тому пауербанки зараз найбільш потрібні. А з ними – найбільша проблема», – пояснив Водовіз.

Як відомо, Метінвест є одним із найбільших постачальників спецсталі й захисної амуніції в Україні. Металурги передають на передову 150 тисяч бронежилетів, виготовлених із власної спецсталі, та розпочали виготовлення спеціальних броньованих щитів, які здатні захистити кулеметників та операторів іншої крупнокаліберної зброї від ураження стрілецькими боєприпасами та уламками. Крім того, Метінвест власними силами й у співпраці з партнерами виготовить 2500 польових пічок для воїнів та мирних мешканців.

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Нагадаємо, «Сталевий фронт» – це мілітарна ініціатива, в рамках якої підприємства Ріната Ахметова надають допомогу захисникам України. Загальна сума мілітарної та гуманітарної допомоги компаній Ахметова наразі сягнула 4,3 млрд грн.Наразі Метінвест є одним із найбільших постачальників спецсталі й захисної амуніції в Україні. В рамках «Сталевого фронту» металурги передають на передову 150 тисяч бронежилетів, виготовлених із власної спецсталі, та розпочали виготовлення спеціальних броньованих щитів, які здатні захистити кулеметників та операторів іншої крупнокаліберної зброї від ураження стрілецькими боєприпасами та уламками. Крім того, Метінвест власними силами й у співпраці з партнерами виготовить 2500 польових пічок для воїнів та мирних мешканців.