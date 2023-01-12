Українці зможуть оплатити податки та комуналку електронними грошима

Нардеп Гончаренко зауважив, що це допоможе легалізувати електронні гроші

Верховна Рада прийняла законопроєкт, який дозволяє сплачувати податки та комуналку електронними грошима. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

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«Податки та комуналку дозволять сплачувати електронними грошима. Рада прийняла відповідний законопроєкт, який вносить зміни у Податковий кодекс (№4366)», – написав Гончаренко.

Нардеп зауважив, що це допоможе легалізувати електронні гроші та надасть можливість сплачувати ними податки та комунальні послуги.

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Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт № 7322, який розширює перелік учасників бойових дій (УБД). «За» проголосували 310 народних депутатів.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада на своєму найближчому планерному засіданні розгляне дострокове припинення повноважень народних депутатів Андрія Деркача та Тараса Козака. Відповідні проєкти постанов про позбавлення народних депутатів мандатів зареєстровані на сайті Ради.

Також Парламенту пропонують ліквідувати Раду суддів та посади голів судів. Зазначається, що якщо Рада суддів організовує згаданий зʼїзд, то голови судів – це ті, хто найбільше впливають на його делегатів. В іншому ж повноваження як Ради суддів, так і голів судів фактично дублюються з іншими організаціями та посадами в межах судової системи.