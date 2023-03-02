Якщо Росія не розблокує морське судноплавство у Чорному морі, відповідь світової спільноти має бути симетричною – Каленков

У листопаді минулого року, коли РФ заявила про вихід із зернової угоди

Розблокування морських портів – критично важливе для української економіки, адже допоможе отримати десятки мільярдів доларів, зменшити дефіцит бюджету та утримувати стабільний курс гривні. Тому світова спільнота має тиснути на Росію у цьому питанні. Якщо ж Росія продовжить і надалі блокувати порти, відповідь має бути дзеркальною – тобто, всі російські кораблі мають бути інспектовані міжнародною комісією з українцями у складі. Про це заявив у інтерв’ю президент «Укрметалургпром» Олександр Каленков.

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«Перша найбільш витратна стаття (для промисловості – ред.) – це ускладнена логістика. І тут навіть єдиним рішенням є розблокування морських портів. Так, це складне питання, і воно знаходиться більше у компетенції наших міжнародних партнерів. Але ми добре пам’ятаємо ситуацію у листопаді минулого року, коли РФ заявила про вихід із зернової угоди, але «коридор» продовжив працювати завдяки принциповій позиції Туреччини. Вочевидь можна домовитись із нашими міжнародними партнерами про певну формулу, яка дозволить розширити «зернову ініціативу» і на інші експортні товари», – впевнений Каленков.

Він акцентував: вигода від такого рішення величезна і очевидна, причому як для української економіки, так і для наших міжнародних партнерів.

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«За попередніми розрахунками, повне відновлення морського торгового судноплавства забезпечить надходження в Україну як мінімум 20 млрд доларів на рік. А наші міжнародні партнери зацікавлені в тому, щоб Україна самотужки заробляла більше валюти. Щоб гривня була стабільною, а дефіцит українського бюджету скорочувався», – наголосив Каленков.

Він нагадав, що Україна апелює до Міжнародної морської організації (International Maritime Organization) при ООН із закликом змусити Росію дотримуватися Міжнародної конвенції про морське судноплавство і врешті-решт розблокувати морські порти України.

«У разі ж, якщо агресор продовжить зухвало ігнорувати міжнародні норми, було б логічним застосувати до російських торгових суден дії, симетричні тим, які російські інспектори вчиняють сьогодні щодо українських продовольчих караванів — зупиняти і ретельно перевіряти кожну баржу з країни-агресора, адже є велика ймовірність, що у зовні та документарно цивільних вантажах можуть бути заховані зброя чи боєприпаси для вбивства мирних українців», – переконаний Каленков.

Нагадаємо, раніше українська бізнес-спільнота – Європейська Бізнес Асоціацієя, Американська торговельна палата в Україні та Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу», – звернулася до Організації об’єднаних націй (ООН) та Туреччини з закликом розблокувати Чорноморську зернову ініціативу, та забезпечити вільне торговельного судноплавство в Чорноморському регіоні. У випадку ж, якщо РФ не погодиться на розблокування судноплавста, її кораблі мають підлягати таким же перевіркам, як і українські.