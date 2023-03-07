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Юрій Гудименко Український політичний діяч, лідер Руху «Демократична Сокира»

Редиска «Азовсталь», горілка «Бахмут» та інші. Припиніть це негайно!

glavcom.ua
Приклад недоречного маркетингу
фото з відкритих джерел

Що не так з деякими українськими бізнесменами

Будь-ласка, припиніть це робити.

Редиска «Азовсталь», горілка «Бахмут», морозиво «Окоп під Ізюмом», коктейль «Розстріл у Бучі». Просто. Припиніть. Негайно.

Це неправильно. Ви це робите не з почуття патріотизму. Ви це робите з бажання збільшити продажі. У вас корисливий мотив.

Корисливий мотив у бізнесу бути зобов‘язаний, і тут питань нема. Але є дуже чітка межа. Там, де ваша заслуга і ваш вчинок – ок. Де не ваш – не ок. Все просто.

Прибуток або частина прибутку на підтримку ЗСУ? Супер. Це ваше рішення, це ваш прибуток і ваш вчинок. Пишіть про це величезними літерами, подавайте приклад іншим, все чудово.

Назва з місця, яке прямо асоціюється з боєм чи трагедією – ідіть на**й. Це не був ваш бій, це не була ваша трагедія. Ви тут ні до чого, ви просто хайпуєте на чужій крові.

Пишіть на всіх товарах, що у вас працюють ветерани. Пишіть, що ви допомагаєте армії. Пишіть, що у вас був бізнес у Росії, але ви вийшли після початку війни. Пишіть, це круто і правильно. Нехай конкуренти наздоганяють і працевлаштовують більше ветеранів, ніж ви.

Але з редискою «Азовсталь» і всім іншим – ну правда, ідіть на**й. В житті такого не куплю.

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Джерело
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Теги: трагедія бізнес Азовсталь Бахмут

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Юрій Гудименко

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