Гральний бізнес приніс бюджету майже 3 млрд гривень – ТСК
Зокрема в січні 2023 року бюджет отримав 269 млн грн
Гральний бізнес сплатив до державного бюджету понад 2,7 млрд в вигляді ліцензійних і податкових платежів, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Так, згідно з висновками тимчасової слідчої комісії парламенту, бюджет отримав 1,5 млрд грн в якості ліцензійних платежів.
Решта – податкові надходження. Зокрема в січні 2023 року бюджет отримав 269 млн грн. У 2022 році – 730 млн грн, у 2021 – 204 млн грн.
Варто відзначити, що НБУ оцінює обсяг операцій на гральному ринку 12-15 млрд грн.
Нагадаємо, станом на 1 грудня 2022 року в Україні кількість діючих ліцензій на провадження азартних ігор становила 47 штук: 19 – це зали гральних автоматів, 14 – інтернет-казино, вісім – зали казино, три – букмекерська діяльність, три – інтернет-покер. У 2020 та 2021 роках надходження до бюджету склали лише 15% від плану (надійшло 1,58 млрд грн при плані понад 10 млрд грн), а в 2022 році доходи бюджету склали 0,86 млрд грн.
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