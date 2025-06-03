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Післяплата «Новою поштою» без ФОПа: важливі роз’яснення

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Післяплата «Новою поштою» без ФОПа: важливі роз’яснення
Без ФОПу і з післяплатою через «Нову пошту»: що треба знати про перевірки NovaPay
фото з відкритих джерел

Фізособам без статусу ФОП дозволено продавати власні речі «Новою поштою» , але з обмеженнями на перекази коштів

 

З 1 червня 2025 року «Нова пошта» та фінкомпанія NovaPay впровадили нові обмеження на прийом і виплату післяплати. Фізичним особам, які не є фізичними особами-підприємцями, доведеться підтверджувати легальність походження коштів. Це стосується лише тих випадків, коли грошові перекази фізосіб регулярні та перевищують встановлені ліміти.

У коментарях до нещодавнього повідомлення на Facebook-сторінці «Нової пошти» представники компанії уточнили, що відмовляти у прийомі посилок із післяплатою не будуть. Проте у разі тимчасового обмеження видачі коштів через сервіс NovaPay користувачам запропонують надати пояснення щодо суті продажу, передає «Главком». 

Якщо фізична особа продає власні речі і не має статусу ФОП (фізичної особи-підприємця), це не заборонено. Головна умова – такі операції не повинні бути регулярними або носити промисловий характер. При цьому клієнтам достатньо пояснити походження коштів, якщо NovaPay запросить підтвердження.

Нові обмеження збігаються з прийняттям 1 червня 2025 року Меморандуму найбільших банків і фінансових компаній України, серед яких і NovaPay. Відповідно до наказу генерального директора ТОВ «НоваПей» від 27 березня 2025 року № 27-03/2025/6, встановлено щомісячний ліміт у 100 тисяч гривень на перекази з платіжної картки NovaPay на рахунки інших фізичних осіб. За надання підтверджуючих документів ліміт може бути збільшений до 349 999 гривень.

До слова, Закон України про фінансовий моніторинг дає широкі повноваження компаніям для перевірки операцій, особливо якщо отримувач регулярно отримує кошти із різних джерел, не пов’язаних із підприємницькою діяльністю. 

Раніше «Главком» писав, що «Нова пошта» оновила тарифи на доставку посилок за кордон. Тепер вартість посилки, яку буде відправлено за кордон, розраховується за фактичною вагою, а не за об’ємом. «Приміром, якщо плануєте надіслати капелюх, який важить 250 грамів, то заплатите лише за цю вагу, а не за розміри» – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, військові можуть надсилати та отримувати відправлення до 30 кг у прифронтових відділеннях «Нової пошти» лише за 1 грн. Опція доступна завдяки програмі «Плюси».

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Теги: Нова пошта послуги ФОП

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