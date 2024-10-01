«Укрпошта» і «Нова пошта» оновили тарифи: що змінилося

З 1 жовтня ціна на доставлення посилки в «Новій пошті» зросла в середньому на 10 грн, а «Укрпошта» змінила вартість знаків поштової оплати

З 1 жовтня «Укрпошта» та «Нова пошта» оновили тарифи на доставлення документів, посилок та вантажів. Про це повідомляють пресслужби «Укрпошти» та «Нової пошти».

Зміни в «Укрпошті»

З 1 жовтня 2024 року «Укрпошта» змінює вартість знаків поштової оплати (поштових марок, маркованих конвертів і карток). Компанія повідомила про новий порядок продажу знаків поштової оплати.

Так з 1 жовтня 2024 року, відповідно до змін Податкового кодексу України, знаки поштової оплати (поштові марки, марковані конверти та картки) продаватимуться з урахуванням податку на додану вартість (ПДВ) за ставкою 20%.

У компанії розповіли також про види продукції та відповідність літерного номіналу поштової марки тарифу на послуги поштового зв'язку/грошовому еквіваленту:

U – пересилання внутрішнього простого листа без оголошеної цінності масою до 50 грамів – 18,00 грн

F, M – пересилання внутрішнього реєстрованого листа без оголошеної цінності масою до 50 грамів, простого листа без оголошеної цінності масою понад 50 грамів (до 250 грамів включно) – 36,00 грн

A, G – пересилання поштової картки масою до 20 грамів включно до іноземних держав – $1 без ПДВ (за курсом Національного банку України +20% ПДВ)

N, W – пересилання непріоритетного листа масою до 50 грамів включно до іноземних держав – $1,50 без ПДВ (за курсом НБУ +20% ПДВ)

P – доплатна марка – $5 (за курсом НБУ +20% ПДВ)

При цьому вартість конвертів різних форматів із маркою є такою: маркований конверт форматів C6, DL з маркою U, V – 21,60 грн маркований конверт форматів C6, DL з маркою F – 39,60 грн маркований конверт формату C5 з маркою М – 40,80 грн

Зміни в «Новій пошті»

Так, з 1 жовтня ціна на доставлення посилки зросте в середньому на 10 грн. Загалом тарифи на доставлення матимуть такий вигляд:

документи – 65 грн (у цю вартість входить фірмовий картонний конверт);

за доставлення по місту посилки вагою до 2 кг – 60 грн, до 10 кг – 90 грн, а до 30 кг – 140 грн;

доставлення товарів вагою до 2 кг по Україні коштуватиме 80 грн, до 10 кг – 110 грн, а до 30 кг – 160 грн;

за доставлення вантажів вагою понад 30 кг між відділеннями по місту доведеться доплатити 50 копійок за кожен додатковий кілограм, а між відділеннями по Україні – по гривні за кілограм.

Водночас пошта скасувала деякі платежі, зокрема – комісію за оголошену вартість під час повернення посилок.

До слова, 219,82 млрд грн доходу отримали компанії у сфері транспорту та пошти. Серед лідерів – «Укрзалізниця» та «Нова пошта».