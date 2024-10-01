Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

«Укрпошта» і «Нова пошта» оновили тарифи: що змінилося

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Укрпошта» і «Нова пошта» оновили тарифи: що змінилося
Поштові оператори змінили вартість своїх деяких послуг
фото з відкритих джерел

З 1 жовтня ціна на доставлення посилки в «Новій пошті» зросла в середньому на 10 грн, а «Укрпошта» змінила вартість знаків поштової оплати

З 1 жовтня «Укрпошта» та «Нова пошта» оновили тарифи на доставлення документів, посилок та вантажів. Про це повідомляють пресслужби «Укрпошти» та «Нової пошти».

Зміни в «Укрпошті»

З 1 жовтня 2024 року «Укрпошта» змінює вартість знаків поштової оплати (поштових марок, маркованих конвертів і карток). Компанія повідомила про новий порядок продажу знаків поштової оплати.

Так з 1 жовтня 2024 року, відповідно до змін Податкового кодексу України, знаки поштової оплати (поштові марки, марковані конверти та картки) продаватимуться з урахуванням податку на додану вартість (ПДВ) за ставкою 20%.

У компанії розповіли також про види продукції та відповідність літерного номіналу поштової марки тарифу на послуги поштового зв'язку/грошовому еквіваленту:

  • U – пересилання внутрішнього простого листа без оголошеної цінності масою до 50 грамів – 18,00 грн
  • F, M – пересилання внутрішнього реєстрованого листа без оголошеної цінності масою до 50 грамів, простого листа без оголошеної цінності масою понад 50 грамів (до 250 грамів включно) – 36,00 грн
  • A, G – пересилання поштової картки масою до 20 грамів включно до іноземних держав – $1 без ПДВ (за курсом Національного банку України +20% ПДВ)
  • N, W – пересилання непріоритетного листа масою до 50 грамів включно до іноземних держав – $1,50 без ПДВ (за курсом НБУ +20% ПДВ)
  • P – доплатна марка – $5 (за курсом НБУ +20% ПДВ)

При цьому вартість конвертів різних форматів із маркою є такою: маркований конверт форматів C6, DL з маркою U, V – 21,60 грн маркований конверт форматів C6, DL з маркою F – 39,60 грн маркований конверт формату C5 з маркою М – 40,80 грн

Зміни в «Новій пошті»

Так, з 1 жовтня ціна на доставлення посилки зросте в середньому на 10 грн. Загалом тарифи на доставлення матимуть такий вигляд:

  • документи – 65 грн (у цю вартість входить фірмовий картонний конверт);
  • за доставлення по місту посилки вагою до 2 кг – 60 грн, до 10 кг – 90 грн, а до 30 кг – 140 грн;
  • доставлення товарів вагою до 2 кг по Україні коштуватиме 80 грн, до 10 кг – 110 грн, а до 30 кг – 160 грн;
  • за доставлення вантажів вагою понад 30 кг між відділеннями по місту доведеться доплатити 50 копійок за кожен додатковий кілограм, а між відділеннями по Україні – по гривні за кілограм.

Водночас пошта скасувала деякі платежі, зокрема – комісію за оголошену вартість під час повернення посилок.

До слова, 219,82 млрд грн доходу отримали компанії у сфері транспорту та пошти. Серед лідерів – «Укрзалізниця» та «Нова пошта». 

Читайте також:

Теги: пошта Укрпошта Нова пошта тарифи

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами Каленкова, уніфікація тарифних класів – це дуже поганий сигнал інвесторам
Існування різних тарифів на розподіл електроенергії є економічно обґрунтованим – Каленков
Вчора, 12:30
Цієї осені зростуть ціни на електроенергію
Підвищення цін на електроенергію: що буде з тарифами для населення
27 вересня, 14:24
«Укрзалізниця» подала до уряду план «гармонізації» тарифів на перевезення
Глава Федерації металургів пояснив, чому залізничні тарифи в Україні несправедливі
27 вересня, 10:10
Експерт зауважив, що так «Укрзалізниця» працює вже багато років: як тільки у неї через неефективне керівництво закінчуються гроші, вона просто підвищує тариф на послуги
Віцепрезидент Союзу хіміків: Менеджмент «Укрзалізниці» підвищує вантажні тарифи, щоб приховати свою неефективність
21 вересня, 14:31
У Білій Церкві вартість проїзду зросте до 15 грн
У Білоцерківській громаді зросте вартість проїзду
19 вересня, 07:12
«Укрзалізниця» оновлює тарифи на перевезення вантажів
«Укрзалізниця» підвищить тарифи вже цього року: подробиці від Forbes
17 вересня, 13:02
Росіяни в окупованій Донецькій області вводять комісію за комуналку
Росіяни в окупованій Донецькій області вводять комісію за комуналку
16 вересня, 23:43
Кейс Смілянського та «Укрпошти». Що коїться з державним майном під час війни?
Кейс Смілянського та «Укрпошти». Що коїться з державним майном під час війни? Боротьба за власність
16 вересня, 20:35
Основні збитки «Укрзалізниці» формують якраз не вантажні перевезення, рентабельність яких у 2023 році становила плюс 27%, а пасажирські, збиток від яких у 2024 році може скласти 20 мільярдів гривень
Керівниця Асоціації видобувників оцінила наслідки підвищення залізничних тарифів
3 вересня, 12:10

Бізнес

«Укрпошта» і «Нова пошта» оновили тарифи: що змінилося
«Укрпошта» і «Нова пошта» оновили тарифи: що змінилося
«Укрпошта» презентувала нову марку до Дня захисників та захисниць України (фото)
«Укрпошта» презентувала нову марку до Дня захисників та захисниць України (фото)
Керівник ДТЕК відзвітував про переговори з міжнародними партнерами у США
Керівник ДТЕК відзвітував про переговори з міжнародними партнерами у США
Стало відомо, скільки бізнес буде платити за кожного заброньованого від мобілізації працівника
Стало відомо, скільки бізнес буде платити за кожного заброньованого від мобілізації працівника
Борги «Укренерго» перед зеленими інвесторами: компанія зробила заяву
Борги «Укренерго» перед зеленими інвесторами: компанія зробила заяву
Кудрицький і справа на 1,4 млрд: суд визнав дії «Укренерго» недобросовісними
Кудрицький і справа на 1,4 млрд: суд визнав дії «Укренерго» недобросовісними

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
66K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 жовтня: ситуація на фронті
53K
Покрова Пресвятої Богородиці: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
48K
Працював на окупантів, а потім влаштувався до ТЦК: правоохоронці викрили колаборанта
34K
День захисників та захисниць України 2024: історія свята, привітання та листівки
27K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 жовтня 2024
25K
Покрова Пресвятої Богородиці: історія і традиції свята, прикмети та заборони

Новини

Наземна операція Ізраїлю в Лівані, триколори РФ у Вугледарі та День захисників України: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Короткочасні дощі та суттєве похолодання: прогноз погоди на 1 жовтня
Сьогодні, 06:00
1 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У столиці та містах України через загрозу балістики оголошували тривогу
Вчора, 22:46
У Києві повітряна тривога тривала майже 20 хвилин
Вчора, 09:08
Вхід росіян у Вугледар, загострення на Близькому Сході та нова дата кінця світу: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua