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«Нова пошта» змінила тарифи на міжнародну доставку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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«Нова пошта» змінила тарифи на міжнародну доставку
Посилка розраховуватиметься за фактичною вагою, а не за об’ємом
фото з відкритих джерел

Компанія запровадила градацію тарифів для дрібних вантажів не в межах вагових категорій, а за фактичною вагою

«Нова пошта» оновила тарифи на доставку посилок за кордон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Тепер вартість посилки, яку буде відправлено за кордон, розраховується за фактичною вагою, а не за об’ємом.

«Приміром, якщо плануєте надіслати капелюх, який важить 250 грамів, то заплатите лише за цю вагу, а не за розміри» – йдеться в повідомленні.

Крім того, як пише пресслужба, компанія запровадила градацію тарифів для дрібних вантажів не в межах вагових категорій (до 2 кг чи до 10 кг), а за фактичною вагою – різна ціна передбачена за 0,1 кг, 0,25 кг, 0,5 кг тощо.

Нагадаємо, 243,67 млрд грн доходу отримали компанії-лідери у сфері транспорту та пошти. За рік їх сукупний дохід виріс на 12%.

Згідно з індексом «Опендатабота», у вісьмох компаній зріс дохід, проте вийти в чистий прибуток змогли лише пʼять з десятки найкращих. Сумарний прибуток п’ятірки – 8,16 млрд грн, а от збитки чотирьох інших компаній склали 12,1 млрд грн. Ще одна компанія вийшла в нуль торік.

Тим часом на половину компаній-лідерів, які належать державі, припадає понад 70% сукупного доходу топу: 171,89 млрд грн.

Раніше співвласник «Нової пошти» Володимир Поперешнюк анонсував масштабний аудит бізнес-процесів компанії, яка налічує 30 тис. працівників.

Як повідомлялося, військові можуть надсилати та отримувати відправлення до 30 кг у прифронтових відділеннях «Нової пошти» лише за 1 грн. Опція доступна завдяки програмі «Плюси».

До слова, «Укрпошта» закупила партію ковбасних виробів та невдовзі почне продавати їх у відділеннях.

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Теги: Нова пошта

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