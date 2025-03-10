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«Нова пошта» «запозичує» кадрову ідею Маска

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Нова пошта» «запозичує» кадрову ідею Маска
Компанія планує провести аудит для тих працівників, які не беруть участь в операційній діяльності, тобто не працюють безпосередньо з посилками
фото з відкритих джерел

Керівник компанії заявив про створення «департаменту ефективності компанії, аналогу DOGE»

Співвласник «Нової пошти» Володимир Поперешнюк анонсував масштабний аудит бізнес-процесів компанії, яка налічує 30 тис. працівників. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Facebook.

За його словами, основною метою є уникнення бюрократизації та збереження здатності швидко впроваджувати інновації.

«Одна з ідей – створити департамент ефективності компанії, аналог DOGE. Але комерційна компанія не уряд. У бізнесах зазвичай потрібні всі працівники, і виявити тих, кого можна звільнити без втрат для компанії, дуже складно. Тим паче наше завдання це не стільки скорочення витрат, скільки розширення нашого бізнесу, експансія на інші ринки й інновації, а це ніяк не корелюється зі скороченням персоналу», – зазначив Поперешнюк.

Бізнесмен також пояснив, що компанія планує провести аудит для тих працівників, які не беруть участь в операційній діяльності, тобто не працюють безпосередньо з посилками.

За словами Поперешнюка, їх хочуть розділити на дві категорії: тих, хто підтримує життєдіяльність компанії, і тих, хто її розвиває та вдосконалює.

Підприємець додав, що такий підхід дозволить не перетворити компанію на «неповоротку збюрокрачену корпорацію», де єдиною мотивацією менеджменту буде гасло «аби не помилитися».

Департамент ефективності уряду (англ. Department of Government Efficiency, DOGE) – тимчасовий федеральний орган, створений у рамках Служби DOGE США. Організація була заснована указом президента Дональда Трампа 20 січня 2025 року із заявленою метою модернізації федеральних технологій і програмного забезпечення для максимального підвищення ефективності та результативності державного управління.

Керівником DOGE наразі є підприємець Ілон Маск, якому було надано статус спеціального державного службовця для управління організацією. З моменту свого створення DOGE стала об'єктом значних суперечок. Критики, включно з представниками Демократичної партії, звинувачують організацію в перевищенні повноважень, називаючи її дії «захопленням», «заморожуванням» або навіть «переворотом».

Раніше Володимир Поперешнюк розкритикував розмір податків в Україні і прирівняв їх до голодоморів на території УРСР. Відповідний допис він опублікував на своїй сторінці у фейсбуці 23 листопада, у День пам'яті жертв Голодомору.

«Мовою економіки голодомор – це ніщо інше як надмірне оподаткування. І хоча зараз рівень податкового тиску у 40-50 % не створює голоду, на економіку та добробут людей впливає вкрай негативно», – вважає Поперешнюк.

На його думку, День пам'яті жертв Голодомору – це нагадування про те, що «ми маємо вчити економіку та економічну історію».

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Теги: бізнес Facebook Нова пошта аудит пошта

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