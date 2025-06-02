«Нова пошта» ввела обмеження на відправлення посилок? Роз'яснення компанії

Наша мета – створити умови для легкого користування послугами без перешкод і додаткових питань для тих, хто торгує – «Нова пошта»

«Нова пошта» пояснили, яких відправників торкнуться нові обмеження на посилки, що були запроваджені з 1 червня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву компанії.

«В мережі і ЗМІ зараз шириться інформація про обмеження можливості відправлення посилок з післяплатою. Хочемо надати роз'яснення щодо цього питання. Нова пошта не обмежує кількість посилок, які відправляються або отримуються. Наша мета – створити умови для легкого користування послугами без перешкод і додаткових питань для тих, хто торгує», – йдеться у заяві.

Компанія зауважила, що в умовах зростаючого контролю підприємницької діяльності з боку держави, змушена вводити нові процедури та правила: «Так, за вимогами держави, будь-який фінансовий сервіс або банк зобов'язаний перевіряти клієнтів на критерії ризику, уважно вивчати усі фінансові операції на предмет законності, в тому числі їхні цілі, характер, зв'язки».

«Якщо ви, як фізична особа, отримуєте велику кількість післяоплат, то наш фінансовий партнер – NovaPay, зобовʼязаний вимогами Закону України #361-IX обмежити надання своїх фінансових послуг до моменту отримання пояснень щодо походження грошей. Якщо ви плануєте або розпочинаєте підприємницьку діяльність – відкривайте ФОП або іншу юридичну форму роботи. А ми готові швидко та зручно заключити договори на послуги доставки та грошових переказів, що полегшить вам роботу», – пояснила «Нова пошта».

Раніше «Нова пошта» оновила тарифи на доставку посилок за кордон. Тепер вартість посилки, яку буде відправлено за кордон, розраховується за фактичною вагою, а не за об’ємом. «Приміром, якщо плануєте надіслати капелюх, який важить 250 грамів, то заплатите лише за цю вагу, а не за розміри» – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, військові можуть надсилати та отримувати відправлення до 30 кг у прифронтових відділеннях «Нової пошти» лише за 1 грн. Опція доступна завдяки програмі «Плюси».