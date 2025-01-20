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Військові зможуть отримувати посилки за 1 грн: заступниця Умєрова розповіла деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Військові зможуть отримувати посилки за 1 грн: заступниця Умєрова розповіла деталі
Пропозиція доступна на прифронтових областях
фото з відкритих джерел

Аби отримати знижку на доставку чи відправлення потрібно згенерувати штрихкод в застосунку «Армія+»

Військові зможуть надсилати та отримувати відправлення до 30 кг у прифронтових відділеннях «Нової пошти» лише за 1 грн. Опція доступна завдяки програмі «Плюси». Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Як зазначила заступниця Умєрова, аби отримати знижку на доставку чи відправлення потрібно згенерувати штрихкод в застосунку «Армія+» і показати його оператору відділення, який активує пропозицію.

За словами Черногоренко, на місяць можна згенерувати три штрихкоди. У переліку прифронтових областей – Сумська, Харківська, Донецька, Запорізька та Херсонська.

«Пояснюю на прикладі, як це працює. Ваша сім'я надсилає вам посилку в Донецьку область. Ви можете просканувати штрихкод на відділенні в Краматорську і забрати її за 1 грн. Чи навпаки: ви надсилаєте своїм рідним посилку з Донеччини. Для цього ви також скануєте штрихкод у відділенні та відправляєте за 1 грн», – зазначила вона.

Нагадаємо, Міністерство оборони України запустило загальнонаціональну програму підтримки військовослужбовців під назвою «Плюси».

Програма надає захисникам низку преференцій у повсякденному житті. Користувачі «Армії+» мають доступ до спеціальних пропозицій на товари та послуги: як от спеціальний резерв квитків для військових від «Укрзалізниці» та знижки на пальне та 30% на меню АЗК від «Укрнафти».

До слова, Міністерство оборони планується відмовитися від примусового залучення громадян на військову службу та впроваджувати нові механізми.

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Теги: Міноборони Нова пошта пошта війна військові застосунок

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