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Прайс-кепи мають враховувати реальну вартість виробництва та імпорту електроенергії – ІСС

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Прайс-кепи мають враховувати реальну вартість виробництва та імпорту електроенергії – ІСС

Підвищення прайс-кепів має зберегти економічні стимули для виробництва та імпорту електроенергії, зокрема з розподіленої генерації – Трохимець

Прайс-кепи (максимальні цінові обмеження) на ринку електроенергії потрібно підвищувати, оскільки за надто низької цінової «стелі» виробляти або імпортувати електроенергію може стати економічно невигідно. Про це заявив віцепрезидент із питань енергетики Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) Олександр Трохимець під час відкритого обговорення постанови НКРЕКП.

За словами Трохимця, цей механізм спочатку мав бути тимчасовим, однак фактично перетворився на постійний інструмент регулювання.

«Я послідовно завжди говорив про прайс-кепи на ринку це не є ринковий механізм. Те, що мало бути тимчасовим рішенням, перетворилося на інструмент регулювання», – зазначив Трохимець.

Він наголосив, що підвищення прайс-кепів потрібне насамперед для того, щоб у системі залишався економічний сенс виробляти та імпортувати електроенергію, зокрема з розподіленої генерації.

«Тому підсумовуючи звичайно, що піднімати прайс-кепи потрібно для того, щоб в нас взагалі ця електрична енергія була, тому що при відсутності економічного сенсу її просто не буде існувати ні імпортної, ні виробленої, ніякої», – запевнив Олександр Трохимець.

Раніше один з учасників ринку, керівник відділу збуту ACG Україна Андрій Музиченко зазначав, що прайс-кеп у 15 000 грн/МВт·год наразі не відповідає економіці розподіленої газової генерації, оскільки ціни на паливо зростають ще до початку зими. Він запропонував підвищити цінове обмеження на 25-30%

Теги: НКРЕКП електроенергія

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