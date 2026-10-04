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Низькі прайс-кепи обмежують імпорт електроенергії та роботу газової генерації у години пікового попиту – ICC Ukraine

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Низькі прайс-кепи обмежують імпорт електроенергії та роботу газової генерації у години пікового попиту – ICC Ukraine
ICC Ukraine закликала НКРЕКП підвищити максимальні ціни на електроенергію
фото: depositphotos.com

ICC Ukraine закликає підняти цінову «стелю» на ринку електроенергії до 18 000 грн/МВт·год

Занизький рівень прайс-кепів може обмежувати одразу два критично важливі для енергосистеми ресурси – імпорт електроенергії з ЄС та роботу газової маневрової генерації. Тому максимальну цінову межу на організованих сегментах ринку доцільно встановити на рівні 18 тис. грн/МВт·год. Про це йдеться у зверненні Українського національного комітету Міжнародної Торгової Палати (ICC Ukraine) до НКРЕКП.

В ICC Ukraine наголошують: якщо така «стеля» занадто низька, вона може робити невигідною роботу газопоршневих і газотурбінних установок у години високого попиту, а також блокувати комерційний імпорт, коли ціни в сусідніх країнах ЄС вищі за український максимум.

«Таким чином, надмірно низька гранична ціна може одночасно обмежувати два ресурси, критично необхідні енергосистемі у дефіцитні години: додаткову внутрішню маневрову генерацію та імпорт електроенергії з Європейського Союзу», – йдеться у зверненні.

В ICC Ukraine також звернули увагу на балансуючий ринок: у першій декаді вересня «Укренерго» зафіксувало істотне коливання цін, а в значній кількості годин ціна фактично доходила до чинної максимальної межі у 17 тис. грн/МВт·год. На думку комітету, це свідчить, що прайс-кеп уже безпосередньо впливає на ринкове ціноутворення.

«З огляду на вищевикладене, ICC Ukraine просить НКРЕКП при ухваленні остаточного рішення: встановити максимальні граничні ціни на організованих сегментах ринку електричної енергії на рівні 18 тис. грн/МВт·год», – зазначають в листі.

В ICC Ukraine також вважають, що надалі механізм прайс-кепів має поступово наближатися до правил внутрішнього енергетичного ринку ЄС та майбутнього market coupling.

Нагадаємо, Європейська Бізнес асоціація також закликала НКРЕКП підвищити максимальні граничні ціни на ринку електроенергії до 18 тис. грн/МВт·год.

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Теги: енергетика НКРЕКП імпорт бізнес ринок електроенергія

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Економіка

Низькі прайс-кепи обмежують імпорт електроенергії та роботу газової генерації у години пікового попиту – ICC Ukraine
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