Бізнес вимагає переглянути рівень граничних цін на ринку енергетики

В Асоціації наголошують на потребі стимулювати маневрову генерацію та приватні інвестиції

EBA закликає НКРЕКП встановити економічно обґрунтований рівень прайс-кепів напередодні зими

Європейська Бізнес Асоціація закликала НКРЕКП переглянути максимальні ціни (прайс-кепи) на ринку електроенергії та встановити їх на економічно обґрунтованому рівні. В Асоціації вважають, що чинна цінова «стеля» має дозволяти залучати імпорт та маневрову генерацію саме тоді, коли в енергосистемі виникає дефіцит.

На думку Асоціації, проблема виникає, коли українська межа стає нижчою за реальну вартість електроенергії або її виробництва.

«Якщо ціна електроенергії на суміжних європейських ринках перевищує встановлену в Україні граничну ціну, комерційний імпорт може стати економічно недоцільним», – наголосили в ЄБА.

За оцінкою Асоціації, прайс-кепи також безпосередньо впливають на економіку газопоршневих, газотурбінних і когенераційних установок. Саме така генерація здатна швидко збільшувати виробництво у години високого попиту, однак для її розвитку потрібні ринкові умови, за яких робота в дефіцитні години залишається економічно доцільною.

«Проте для залучення приватних інвестицій у проєкти маневрової та розподіленої генерації необхідно, щоб ринкова модель дозволяла генерації економічно доцільно працювати саме в години дефіциту», – зазначили в Асоціації.

У ЄБА також вказують, що підхід до прайс-кепів має поступово наближатися до європейської моделі, щоб не створювати бар’єрів для імпорту, нової генерації та майбутнього market coupling.

Раніше керівник енергетичних програм громадської організації «Український інститут майбутнього» Андріан Прокіп зазначав, що цінові обмеження на ринку електроенергії варто підвищити щонайменше на 25% на всіх сегментах ринку, оскільки за останні місяці ситуація на енергоринках суттєво змінилася.