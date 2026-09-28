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Нацкомісія з енергетики запустила сервіс для моніторингу цін на електроенергію

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Нацкомісія з енергетики запустила сервіс для моніторингу цін на електроенергію
Новий сервіс НКРЕКП дозволяє стежити за змінами на роздрібному ринку електроенергії
фото:depositphotos

Новий дашборд дозволяє переглядати ціни й тарифи на роздрібному ринку електроенергії за різними періодами, регіонами та категоріями споживачів

На сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, запрацював інтерактивний дашборд «Ціни та тарифи на роздрібному ринку». Про це розповідає «Главком» із посиланням на НКРЕКП.

Які дані доступні

Сервіс містить інформацію про ціни й тарифи на електроенергію для побутових та непобутових споживачів. Показники можна переглядати за окремими періодами та регіонами.

Також у дашборді доступні дані в розрізі надавачів послуг, а також інформація про складові кінцевої ціни на електроенергію.

Дані представлені у вигляді графіків та інших візуальних елементів, що дозволяє відстежувати їхню динаміку та порівнювати показники.

Нацкомісія з енергетики запустила сервіс для моніторингу цін на електроенергію фото 1
скриншот сайту nerc.gov.ua

За який період можна переглянути інформацію

Дашборд охоплює дані з III кварталу 2019 року до I кварталу 2026 року.

Користувач може обрати необхідний період і показники для аналізу. Окремо передбачений перегляд інформації за регіонами та надавачами послуг.

НКРЕКП зазначає, що дашборд має спростити доступ до систематизованої інформації про роздрібний ринок електричної енергії.

Нагадаємо, «Главком» розповідав, що в Україні змінили правила відключення електроенергії за борги. Зокрема, побутові споживачі не платитимуть за відключення та повторне підключення, якщо на момент попередження сума боргу була меншою за половину прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Нові правила також встановлюють єдиний підхід до розрахунку вартості таких послуг.

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Теги: НКРЕКП тарифи ціни електроенергія

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