Занизькі прайс-кепи вже стримують ринок і нову генерацію – асоціації відновну відновлювальної енергетики

Цінову «стелю» на ринку електроенергії пропонують підняти до 18 000 грн/МВт·год – УВЕА та АСЕУ

Українська вітроенергетична асоціація та Асоціація сонячної енергетики України закликали НКРЕКП підвищити максимальні прайс-кепи на ринку електроенергії до 18 000 грн/МВт·год. На думку асоціацій, чинні цінові обмеження вже стримують ринкове ціноутворення та можуть гальмувати розвиток нової маневрової і розподіленої генерації

У проєкті постанови НКРЕКП пропонується залишити верхню межу на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку на рівні 15 000 грн/МВт·год, а на балансуючому – 17 000 грн/МВт·год. Асоціації вважають ці рівні недостатніми для нинішніх потреб енергосистеми.

«На думку Асоціацій, це є додатковим свідченням того, що чинна межа вже фактично стримує ринкове ціноутворення. Підвищення прайс-кепу має дати ринку необхідний ціновий сигнал для залучення додаткової маневрової генерації у години дефіциту та створити кращі умови для інвестицій у нові розподілені потужності», – йдеться у зверненні.

В галузевих асоціаціях уже звертають увагу, що у вересні ціна на балансуючому ринку у значній кількості годин уже фактично доходила до максимально дозволених 17 000 грн/МВт·год. Зокрема, 8–10 вересня у низці ранкових та вечірніх пікових годин вона становила 100% від чинного прайс-кепу