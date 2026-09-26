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Україна змінює правила відключення світла за борги: що чекає на споживачів

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Україна змінює правила відключення світла за борги: що чекає на споживачів
Споживачів звільнять від оплати робіт у разі невеликої заборгованості за електроенергію
фото: з відкритих джерел

НКРЕКП уточнила порядок відключення та повторного підключення електроенергії для побутових споживачів

В Україні змінюються правила відключення електроенергії за заборгованість. Зокрема, побутові споживачі не повинні будуть оплачувати витрати на відключення та повторне підключення, якщо на момент оформлення попередження борг був меншим за половину прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Про це розповідає «Главком» із посиланням на повідомлення НКРЕКП.

Коли за відключення платити не доведеться

Нові правила передбачають, що споживач не відшкодовуватиме оператору системи витрати на відключення та подальше відновлення електропостачання, якщо сума боргу на момент оформлення попередження була меншою за половину прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Так само споживач не повинен оплачувати ці роботи, якщо після відключення оператор системи уточнить обсяг споживання за фактичними показами лічильника і з'ясується, що на момент відключення заборгованість була нижчою за встановлений поріг.

Не стягуватиметься плата і в разі, якщо електроенергію відключили з порушенням установленої процедури.

Як визначатимуть вартість відключення

НКРЕКП також встановила єдиний підхід до розрахунку вартості послуг із відключення та повторного підключення.

За можливості оператор системи має обирати найменш складний спосіб виконання робіт, який потребує найменших витрат. Вартість послуг не повинна перевищувати граничну суму, розраховану відповідно до встановленого порядку.

Оператори системи також мають оприлюднювати на своїх офіційних сайтах перелік таких послуг та їхню вартість.

Що відбуватиметься після відключення

Після виконання робіт оператор системи повинен скласти акт. У ньому, зокрема, зазначатимуть дату і час відключення, спосіб виконання робіт, EIC-код точки розподілу та покази лічильника, якщо їх можна зафіксувати.

Примірник акта мають передати споживачу. Якщо його не було під час відключення, документ повинні надіслати протягом трьох робочих днів.

Також уточнено строки відновлення електропостачання. Після усунення причин відключення та виконання необхідних умов електроенергію мають відновити протягом трьох робочих днів у містах та п’яти робочих днів у сільській місцевості.

Нові правила набирають чинності з дня, наступного за днем їх оприлюднення на сайті НКРЕКП. Водночас положення щодо нового механізму визначення вартості послуг із відключення та повторного підключення застосовуватимуться з 1 жовтня 2026 року.

Нагадаємо, раніше «Главком» розповідав, що з 1 жовтня для окремих категорій побутових споживачів зміняться умови оплати електроенергії. Зокрема, для частини споживачів діятиме пільговий тариф, що дозволить зменшити витрати на електроенергію.

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Теги: НКРЕКП електроенергія відключення

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