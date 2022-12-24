Садовий розповів, як заманює бізнес у Львів

Панчішна фабрика з окупованої Луганщини перебазувалася на Галичину

Релокація бізнесу оживила економіку Львова. Аби підприємства переїжджали до західної столиці, влада створила для них максимально комфортні умови. Про це міський голова Львова Андрій Садовий розповів в інтерв’ю «Главкому».

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«Є сотні кейсів з малим та середнім бізнесом, який ми приймали як рідних: віддавали частину своїх приміщень – і виробничих, і офісних. Багато людей почали з нуля, частина приїхала зі своїм устаткуванням», – пояснив Андрій Садовий.

Так, Рубіжанській панчішній фабриці з Луганщини, де все зруйновано, у Львові знайшли приміщення, допомогли з обладнанням, верстатами, залучаючи донорські організації. І вона буквально з порожнього місця почала виробляти шкарпетки, які мають велику популярність, розповідає мер.

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«І багато подібних кейсів є у Львові, і буде ще більше. Кожен, хто не виїхав, а лишився у Львові, лишився в Україні. Це означає роботу, податки та зміцнення нашої обороноздатності», – сказав очільник Львова.

Нагадаємо, нещодавно в мережу виклали відео, на якому можна побачити вигляд українського міста Рубіжне до та після приходу «російського миру». Завдяки кадрам, знятим з дрона, можна оцінити масштаб руйнувань мирного колись міста.

Раніше Садовий присоромив мерів, що не впоралися з президентськими «пунктами незламності». Львівська міська влада почала централізовано вибудовувати пункти обігріву для громадян ще з літа. Тому нинішнє підсилення на рівні Офісу президента сприйняла позитивно.