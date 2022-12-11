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Львівщина отримає $1 млн від благодійної організації Шона Пенна

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Львівщина отримає $1 млн від благодійної організації Шона Пенна
​​Благодійна організація Шона Пенна співпрацюватиме з Львівською ОВА і у 2023 році
фото з відкритих джерел

Кошти будуть спрямовані на допомогу переселенцям, які вимушено покинули свої домівки через розв'язану Росією війну

Благодійна організація CORE Response, заснована голлівудським актором та режисером Шоном Пенном, надасть Львівській області понад мільйон доларів. Про це у Telegram повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

Зокрема, кошти будуть спрямовані на допомогу переселенцям, які вимушено покинули свої домівки через розв'язану Росією війну. Так, у приміщенні прихистку на базі Львівської політехніки, де живуть сім'ї, вдосконалять систему опалення.

Також у школах, санаторіях, геріатричних пансіонатах, де перебувають вимушені переселенці, замінять вікна та двері.

Як зазначив Козицький, CORE Response допомагатиме області і цього року, і наступного.

Львівщина отримає $1 млн від благодійної організації Шона Пенна фото 1

«Сьогодні мав зустріч з представниками благодійної організації CORE Response. Вони хотіли дізнатися про актуальні потреби Львівщини. Представники CORE Response зазначили, що візьмуть до уваги усі запити Львівської ОВА, аби ефективно розподілити свої можливості та ресурси на підтримку області 2023 року», – написав Козицький.

Нагадаємо, Шон Пенн від початку повномасштабної війни активно допомагає Україні. Актор неодноразово приїжджав до країни. Пенн навіть почав знімати документальний фільм про вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський провів зустріч з американським актором, кінорежисером, сценаристом і продюсером, лауреатом премії «Оскар» Шоном Пенном, який уже втретє приїздить до України за час повномасштабного вторгнення Росії. Шон Пенн вручив Зеленському «Оскар», також вони обговорили підтримку України та відвідали Алею сміливості в Києві.

До слова, нещодавно Politico визнало Зеленського найвпливовішою людиною Європи. На думку авторів рейтингу, Зеленський переконав решту Європи, що її майбутнє пов’язане з Україною.

Раніше повідомлялося, що Анджеліна Джолі приїхала до Львова. Всесвітньо відому акторку помітили в одній із львівських кав’ярень, куди вона зайшла ймовірно випити каву та одразу зустріла своїх прихильників. Також знаменитість провідала дітей, які постраждали від ракетного удару по Краматорську.

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Теги: Львівщина переселенці опалення актор

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