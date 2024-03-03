У monobank стався технічний збій
Фахівці працюють над відновленням роботи банку
Сьогодні вранці стався технічний збій у роботі банку monobank. Про це повідомив співвласник компанії Олег Гороховський у Telegram.
За словами співочільника monobank, фахівці вже працюють над відновленням роботи банку.
«У нас технічний збій. Лагодимо. Вибачте», – написав Гороховського.
Наразі ввійти в мобільний застосунок monobank неможливо.
Нагадаємо, що 21 січня фіксувалися збої в роботі застосунку monobank. Банк вчергове потрепав від масштабної DDoS-атаки.
Перед цим, увечері 19 січня, у роботі застосунку monobank також стався збій. Користувачі скаржилися, що у застосунку monobank не можливо виконати будь-яку дію. Не працювали транзакції та технічні операції.
Співзасновник monobank Олега Гороховського повідомляв, що хакери здійснили на банк найпотужнішу кібератаку.
Коментарі — 0