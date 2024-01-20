Monobank заявив про потужну хакерську атаку

Користувачі скаржаться, що у застосунку Monobank не можливо виконати будь-яку дію

Увечері 19 січня, у роботі застосунку Monobank стався збій. Про це повідомляє служба підтримки Monobank у Telegram.

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Користувачі скаржаться, що у застосунку Monobank не можливо виконати будь-яку дію. Не працюють транзакції та технічні операції.

Оператори служби підтримки написали, що з цього питання розбираються фахівці банку.

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«Зараз спостерігаються труднощі в роботі мобільного застосунку, у зв'язку із цим ми можемо відповідати повільніше, ніж зазвичай. Не хвилюйтеся, будь ласка, це питання вже в роботі наших фахівців. Дякуємо за розуміння!», - відповіли в підтримці.

Співзасновник Monobank Олега Гороховського повідомив, що хакери здійснили на банк найпотужнішу кібератаку.

«Найпотужніша DDoS атака. Ситуація під контролем», – написав Гороховський.

В службі підтримки банку відповіли, що ситуація нормалізувалася і зараз все має працювати.

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«Вибачте, будь ласка, були складнощі на нашому боці, які могли відобразитися на вашій роботі з застосунком або з проведенням платежів. На разі, все повинно працювати», – відповіли у підтримці.

Раніше повідомлялося, що пов'язане з Росією хакерське угруповання NoName атакувало кілька урядових сайтів Швейцарії. Причиною назвали участь президента України Володимира Зеленського у Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) у Давосі.