Monobank заявив про нову хакерську атаку

Співвласник Monobank заявив, що DDoS-атаки йдуть безперервно

Увечері 21 січня, знову почалися збої в роботі застосунку Monobank. На банк вчергове здійснюють масштабні DDoS-атаки. Про це повідомив співвласник Monobank Олег Гороховський.

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«Думаю на сьогодні Монобанк одна з найбільш атакованих ІТ-цілей у країні. DDoS-атаки йдуть просто безперервно. Щойно закінчилася атака загальним навантаженням 580 мільйонів запитів на сервіс. Це просто космос», – йдеться у повідомленні.

Гороховський також подякував ІТ-команді, яка намагається відбити кібератаки на застосунок.

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Як повідомлялося, увечері 19 січня, у роботі застосунку Monobank стався збій. Користувачі скаржилися, що у застосунку Monobank не можливо виконати будь-яку дію. Не працювали транзакції та технічні операції.

Співзасновник Monobank Олега Гороховського повідомив, що хакери здійснили на банк найпотужнішу кібератаку.

Нагадаємо, пов'язане з Росією хакерське угруповання NoName атакувало кілька урядових сайтів Швейцарії. Причиною назвали участь президента України Володимира Зеленського у Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) у Давосі.