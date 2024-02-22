Нацбанк пропонує змінити правила зберігання та розкриття банківської таємниці

Держоргани отримають доступ до всіх рахунків та операцій із коштами

Банки хочуть зобов’язати розкривати інформацію щодо клієнтів за запитом держорганів

Національний банк України пропонує внести зміни до правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

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Зміни пов’язані з необхідністю приведення Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці у відповідність до статей 62, 622 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та удосконалення порядку розкриття інформації, яка становить банківську таємницю. Нацбанк пропонує:

доповнити перелік інформації, що становить банківську таємницю та розкривається банками за запитами уповноважених державних органів;

уточнити вид інформації, що становить банківську таємницю та яку має право надавати Національний банк України Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

уточнити види перевірок, що здійснює Національний банк України, під час проведення яких банки зобов’язані надавати документи і їх копії, які містять інформацію, що становить банківську таємницю.

Банки додатково будуть розкривати на запит державних органів інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів (наприклад, номери платіжних карток) обох контрагентів операції (як платника, так і отримувача коштів), а також найменування надавача платіжних послуг контрагента.

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Загалом, оновленою редакцією відповідного пункту Правил розкриття банківської таємниці пропонується встановити, що банки за запитом уповноважених державних органів розкриватимуть інформацію про:

наявність рахунків;

номери рахунків;

залишок коштів на рахунках;

інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів;

операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки;

призначення платежу;

ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб – прізвище, ім’я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України; для юридичних осіб – повне найменування, ідентифікаційний код у ЄДРПОУ);

номер рахунку контрагента;

інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента;

єдиний ідентифікатор Нацбанку надавача платіжних послуг контрагента;

найменування надавача платіжних послуг контрагента.

Що таке банківська таємниця

Згідно з українським законодавством, до переліку інформації, яка є банківською таємницею, входить інформація як про фізосіб, так і про юросіб, також це стосується інформації, отриманої під час оцінки кредитоспроможності фізичної особи, яка має намір взяти споживчій кредит у банку. Працівники банку обов’язково підписують зобов’язання щодо збереження банківської таємниці. Керівники і службовці банків зобов’язані не розголошувати та не використовувати з вигодою для себе чи для третіх осіб конфіденційну інформацію, яка стала відома їм при виконанні своїх службових обов’язків.

Нагадаємо, НБУ напрацьовує механізм мінімізації податкових схем, у яких використовуються карткові перекази або перекази готівки через термінали самообслуговування.