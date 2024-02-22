Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Нацбанк пропонує змінити правила зберігання та розкриття банківської таємниці

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Нацбанк пропонує змінити правила зберігання та розкриття банківської таємниці
Держоргани отримають доступ до всіх рахунків та операцій із коштами
фото з відкритих джерел

Банки хочуть зобов’язати розкривати інформацію щодо клієнтів за запитом держорганів

Національний банк України пропонує внести зміни до правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зміни пов’язані з необхідністю приведення Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці у відповідність до статей 62, 622 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та удосконалення порядку розкриття інформації, яка становить банківську таємницю. Нацбанк пропонує:

  • доповнити перелік інформації, що становить банківську таємницю та розкривається банками за запитами уповноважених державних органів;
  • уточнити вид інформації, що становить банківську таємницю та яку має право надавати Національний банк України Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;
  • уточнити види перевірок, що здійснює Національний банк України, під час проведення яких банки зобов’язані надавати документи і їх копії, які містять інформацію, що становить банківську таємницю.

Банки додатково будуть розкривати на запит державних органів інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів (наприклад, номери платіжних карток) обох контрагентів операції (як платника, так і отримувача коштів), а також найменування надавача платіжних послуг контрагента.

Загалом, оновленою редакцією відповідного пункту Правил розкриття банківської таємниці пропонується встановити, що банки за запитом уповноважених державних органів розкриватимуть інформацію про:

  • наявність рахунків;
  • номери рахунків;
  • залишок коштів на рахунках;
  • інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів;
  • операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки;
  • призначення платежу;
  • ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб – прізвище, ім’я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України; для юридичних осіб – повне найменування, ідентифікаційний код у ЄДРПОУ);
  • номер рахунку контрагента;
  • інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента;
  • єдиний ідентифікатор Нацбанку надавача платіжних послуг контрагента;
  • найменування надавача платіжних послуг контрагента.

Що таке банківська таємниця

Згідно з українським законодавством, до переліку інформації, яка є банківською таємницею, входить інформація як про фізосіб, так і про юросіб, також це стосується інформації, отриманої під час оцінки кредитоспроможності фізичної особи, яка має намір взяти споживчій кредит у банку. Працівники банку обов’язково підписують зобов’язання щодо збереження банківської таємниці. Керівники і службовці банків зобов’язані не розголошувати та не використовувати з вигодою для себе чи для третіх осіб конфіденційну інформацію, яка стала відома їм при виконанні своїх службових обов’язків.

Нагадаємо, НБУ напрацьовує механізм мінімізації податкових схем, у яких використовуються карткові перекази або перекази готівки через термінали самообслуговування. 

Теги: банк правила Національний банк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Національний банк України може дозволити репатріацію «нових» дивідендів у межах пом'якшення валютних обмежень
НБУ анонсував другий етап валютної лібералізації
28 сiчня, 14:39
Українці матимуть право на гарантоване державою житло протягом перших 90 днів
Новини з Ірландії: виплати для біженців скоротять, але не всім
26 сiчня, 16:41
Конкретні причини, через які британська влада вирішила змінити свої плани, щодо Японії - не відомі
Британія не купуватиме у Японії снаряди для України – Wall Street Journal
30 сiчня, 12:05
Проєкт закону визначає необхідне врегулювання прав військовослужбовців та військовозобовʼязаних
Оновлена версія законопроєкту про мобілізацію: інфографіка Міноборони
30 сiчня, 21:24
Чинний голова Омської області Віталій Хоценко, який працював на окупованих територіях, та заступник керівника казначейства Мінфіну РФ Олександр Демидов у самопроголошеній ДНР
Російські чиновники «втрачають голову» після роботи на окупованих територіях – ЗМІ
2 лютого, 14:45
Банк проводитиме регламентні роботи
«Приват24» призупинить роботу: коли і чому
10 лютого, 21:41
Раніше голова Нацбанку Андрій Пишний заявив, що НБУ буде рухатись за стратегією валютної лібералізації
Рішення НБУ щодо валютної лібералізації для бізнесу не вплине на валютні резерви – GMK Center
Вчора, 15:46
За задумом авторів, республіканці США в образі Дональда Трампа завдають удару в спину українському солдату в Дюссельдорфі
Трамп «знищує» українського воїна, Шольц – пірат: фото з німецького карнавалу сатири
13 лютого, 11:25
До травня 2023 року постачальники могли фактично самостійно встановлювати ціни, за якими вони відвантажували продукти харчування військовим частинам
«Яєць по 17 гривень» більше не буде. Міноборони змінює систему закупівель
15 лютого, 09:57

Економіка

Нацбанк пропонує змінити правила зберігання та розкриття банківської таємниці
Нацбанк пропонує змінити правила зберігання та розкриття банківської таємниці
Альтернатива допомозі США: Україна та МВФ можуть погодити транш на $900 млн
Альтернатива допомозі США: Україна та МВФ можуть погодити транш на $900 млн
Чому падає обсяг депозитів? Ситуація на фінансових ринках України
Чому падає обсяг депозитів? Ситуація на фінансових ринках України
Україна обговорює новий експортний маршрут для подолання протестів на кордоні
Україна обговорює новий експортний маршрут для подолання протестів на кордоні
Послаблення валютних обмежень допоможе повернути довіру інвесторів до України – експерт
Послаблення валютних обмежень допоможе повернути довіру інвесторів до України – експерт
Приватбанк змінив тариф на популярну послугу: деталі
Приватбанк змінив тариф на популярну послугу: деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
153K
На Україну чекають важкі кілька тижнів. І ось чому
74K
Вони хочуть перетворити Київ на Авдіївку. Про план Московської церкви в Україні
38K
Головний український філолог жорстко звернувся до російськомовних громадян
21K
Розвідка назвала три сильні сторони росіян на полі бою
19K
«Розбомблений» Таллінн: мешканці столиці Естонії шоковані
14K
Справа Пашинського. Асоціація підприємств оборонпрому звернулася до Вищого антикорупційого суду

Новини

ЗСУ вдарили по полігону окупантів, новий указ Зеленського: головне за ніч
Сьогодні, 06:54
Невеликий дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 22 лютого
Сьогодні, 04:51
День підтримки жертв злочинів. Що відзначаємо 22 лютого
Сьогодні, 00:20
«Справа Пашинського». Пряма трансляція з Вищого антикорупційного суду
Вчора, 16:13
«Метінвест» спрямував на розвиток тактичної медицини майже 15 млн грн
Вчора, 13:58
Україна впустила до себе американського лобіста Новинського та Московської церкви (фото)
Вчора, 13:09

Прес-релізи

Вже 546 дітей безкоштовно навчаються програмуванню на курсах Scratch від Favbet Foundation та Code Club Україна
Вже 546 дітей безкоштовно навчаються програмуванню на курсах Scratch від Favbet Foundation та Code Club Україна
20 лютого, 16:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua