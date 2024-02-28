Банк Казахстана відцурався від російської платіжної системи

Банки управляють комплаєнс-ризиком – ймовірністю виникнення втрат при порушенні закону Казахстану чи іноземних держав, які впливають на його роботу

Казахстанський банк Freedom Finance Bank Kazakhstan призупинив операції із російською платіжною системою «Мир» через побоювання вторинних санкцій США. Про це повідомляє Sputnik Kazakhstan з посиланням на пресслужбу банку.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Банк розглядає питання щодо мінімізації ризику застосування вторинних санкцій іноземних юрисдикцій», – повідомив журналістам представник банку.

Раніше про проблему повідомило видання Frank Media. Як пояснили в підтримці банку, тепер рекомендується користуватися переказами через систему Swift, або на російську карту Visa і Mastercard, або перераховувати гроші за номером телефону через Цифра банк — колишній російський Freedom Finance.

Платіжна система «Мир» – російська національна платіжна система, що надає послуги проведення платіжних операцій та випускає банківські картки. У Росії і в усьому світі основним бізнесом системи є випуск банківських карток, обробка платежів між банками-еквайєрами, які обслуговують торгові точки, банки-емітенти або кредитні кооперативи, що використовують для оплат дебетові та кредитні картки бренду. Розрахунки здійснюються лише у рублях.

23 лютого США оголосили про новий пакет санкцій проти Росії. До нього включено 500 нових заходів. Як зазначив президент країни Джо Байден, обмеження націлені на осіб, пов'язаних із тюремним ув'язненням Навального, а також на російський фінансовий сектор, оборонно-промислову базу, мережі закупівель та осіб, які «ухиляються від санкцій на кількох континентах». Мінфін США націлився на основну фінансову інфраструктуру Росії. Під обмеження потрапило акціонерне товариство «Національна система платіжних карт» яке є державним оператором російської національної платіжної системи «Мир».