Конфіскація прибутків від заморожених активів Росії: спецпосланець Греції повідомив обнадійливі новини

Спецпосланець Греції по Україні Спірос Лампрідіс заявив, що європейські країни можуть протягом кількох місяців дійти консенсусу щодо конфіскації прибутків від російських активів

Європейський Союз поступово рухатиметься до конфіскації російських прибутків, що є ключовим кроком для підтримки України. Про це пише France24.

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У Євросоюзі домовилися розробити заходи, які дозволять конфіскувати прибуток від заморожених російських активів для створення фонду допомоги Києву, повідомив спецпосланець Греції щодо України Спірос Лампрідіс. За його словами, процес триватиме кілька місяців. Він додав, що вжиті заходи дозволять отримати та передати Україні €50-60 млрд.

«Ми збираємось це зробити. Думаю, це питання кількох місяців», – уточнив грецький дипломат. Спірос Лампрідіс заявив, що європейські країни уже досягли певного консенсусу щодо більш «тонкого» підходу конфіскації прибутків від російських інвестицій та активів, державних або приватних, для створення фонду для України.

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За його оцінками, порівняно з приблизно €500 млрд (або $540 млрд), що необхідні для відновлення України, цей крок принесе від €50 до €60 млрд. «Це дрібниці, але все ж насправді це принаймні рух, щоб показати їм (йдеться про Путіна та Росію – «Главком»): «подивіться, що ви зробили», – сказав він. «Ви не можете замінити життя, яке ви знищили, – сказав він, – але принаймні ви можете зробити свій внесок у відновлення того, що ви зруйнували».

Водночас Лампрідіс сказав, що більш «жорстокий» підхід до захоплення російських активів є «абсолютно незаконним» згідно з міжнародним правом.

«Практично, ну, в самій Росії є багато активів західних компаній або країн, так що ви можете собі уявити, яким буде наступний крок. Але навіть, якщо нас притягнуть до міжнародних судів, я думаю, що ми виграємо», – сказав він.

Як пише видання, країни Великої сімки (неформальний міжнародний клуб, що об'єднує Велику Британію, Німеччину, Італію, Канаду, Францію, Японію та США – «Главком») у своїй заяві, присвяченій дворіччю вторгнення, закликали до «всіх можливих шляхів» використання російських активів для підтримки України «відповідно до наших відповідних правових систем і міжнародного права».

До слова, британський прем’єр-міністр Ріші Сунак у своїй статті в Sunday Times закликав Захід «бути сміливішим» і почати з отримання відсотків від російських активів, перш ніж знаходити «законні способи захоплення самих активів». Сунак говорив про плани Євросоюзу направити Україні прибуток від активів Центрального Банку Росії, заморожених у європейських депозитаріях. У середині лютого влада ЄС затвердила постанову, згідно з якою прибуток від російських активів повинен фіксуватися і зберігатися окремо, самим депозитаріям заборонили розпоряджатися отриманим чистим прибутком. У Брюсселі припускали, що ці кошти підуть на виробництво зброї для України.