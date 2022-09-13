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Українські металурги презентували сталеві спецукриття для військових (фото)

Надія Клочко
glavcom.ua
Українські металурги презентували сталеві спецукриття для військових (фото)
Вісім спецукриттів уже передано військовим
фото з відкритих джерел

Усередині захисної «капсули» можна обладнати все необхідне – від кухні до душу

Компанія «Метінвест» Ріната Ахметова передала військовим вісім модульних укриттів, призначених для зміцнення окопів. Про це повідомила директорка зі зв'язків з громадськістю та комунікацій System Capital Management Наталія Ємченко.

За словами Ємченко, металурги створили уже 10 таких захисних «капсул» – вісім з них – на передовій, ще дві незабаром будуть відправлені на фронт.

«Це був пілот і він виявився супер вдалим. Надалі темп виробництва має зрости до 20 штук на місяць. Собівартість кожної – 200 тис. грн. Металурги надають їх захисникам України безоплатно», – зазначила речниця SCM.

Ємченко розповіла, що ці укриття легко збираються й розбираються, мобільні, та здатні витримати 150-мм снаряд. Усередині можна обладнати все необхідне – від кухні до душу.

Українські металурги презентували сталеві спецукриття для військових (фото) фото 1

Нагадаємо, раніше Група ДТЕК Ріната Ахметова заявила, що готова надати оперативну допомогу у відновленні електромереж після терористичних ударів РФ по українській енергомережі. 

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Теги: ЗСУ війна Рінат Ахметов

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