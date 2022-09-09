Рада ЄС схвалила надання Україні €5 млрд допомоги

Засідання Ради пройшло у Празі

Рада Європейського союзу схвалила сьогодні, 9 вересня, пропозицію Єврокомісії виділити Україні другий транш макроекономічної допомоги у розмірі 5 млрд євро. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів Чехії.

«Міністри фінансів ЄС та голови центральних банків на чолі зі Збинеком Станжурою та Алешем Міхлем зустрілися сьогодні разом з представниками Європейської комісії на неформальному засіданні Ради у Празі. Міністри фінансів обговорили вплив російської агресії в Україні на європейську економіку та підтримали швидке прийняття 5 млрд євро додаткової фінансової допомоги Україні», – йдеться у повідомленні.

Сьогодні у Празі під час пресконференції за підсумками неформального засідання ECOFIN Виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс повідомив, що міністри ухвалили наступну частину програми макрофінансової допомоги Україні.

«В тому, що стосується економічної підтримки України, є чудові новини. Міністри ухвалили наступну частину нашої надзвичайної програми макрофінансової допомоги та погодилися надати національні гарантії , щоб наступні 5 мільярдів євро були доступними у вигляді кредитів для України. Це частина загального пакету надзвичайної допомоги Україні у 9 мільярдів євро. Перша його частина в розмірі 1 мільярда євро вже була сплачена на початку серпня, тож зараз ми працюємо над операційним виділенням сум, що залишаються», – сказав представник Єврокомісії.

Він зауважив, що фінансова допомога Україні набуває дедалі більшого значення, оскільки економіка країни важко страждає від російської агресії. Домбровскіс нагадав, що за існуючим прогнозом, ВПП України цього року може впасти на 50 відсотків, тож очевидно, що країна потребує швидкої фінансової підтримки, щоб держава могла функціонувати та надавати найважливіші послуги для населення країни.

Домбровскіс нагадав, що одним із найбільших наслідків російської війни в Україні стало зростання цін на енергію та політичні наслідки цього явища. Саме цю тему та шляхи реагування на ситуацію на енергетичному ринку сьогодні у Брюсселі обговорили міністри енергетики країн ЄС.

Нагадаємо, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн повідомила, що до 11 вересня Брюссель запропонує Україні додаткові 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги.

Також повідомлялося, що Європейський Союз розпочинає юридичну підготовку для передачі заморожених російських активів, у тому числі власності олігархів, на відновлення України після завершення бойових дій.

Європейська комісія розробила стратегічний план післявоєнного відновлення України під назвою «Відбудувати Україну» на сотні мільярдів євро. ЄС вимагатиме від Києва боротися з корупцією та проводити реформи.