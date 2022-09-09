Польща попросила Україну допомогти в енергетичній сфері

Україна допоможе польським братам експортом електрики, зазначив Зеленський

Польща звернулася до України з проханням про постачання електроенергії. Київ готовий піти на зустріч, тому незабаром українські електростанції постачатимуть електрику в сусідню країну. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.

«Польща звернулася до нас з проханням допомогти в енергетичній сфері і, зокрема, експортом електрики. Звичайно, ми це забезпечимо. Польським братам, які допомагають нам з першого дня, ми завжди допоможемо», – підкреслив президент України.

Нагадаємо, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що планується становлення граничної ціни на російський газ поряд із заходами, що включають обов'язкове скорочення споживання електроенергії в ЄС і обмеження доходів негазових виробників електроенергії.