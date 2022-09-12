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Обстріли електромереж. ​ДТЕК Ахметова зробив пропозицію владі

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Обстріли електромереж. ​ДТЕК Ахметова зробив пропозицію владі
Бізнес пропонує допомогу державі 
фото з відкритих джерел

Напередодні рашисти били по об'єктах критичної інфраструктури

Група ДТЕК Ріната Ахметова готова надати оперативну допомогу у відновленні електромереж після терористичних ударів РФ по українській енергомережі. Про це повідомила директорка зі зв'язків з громадськістю та комунікацій СКМ Наталія Ємченко. Як зауважила Ємченко, допомогти можуть навіть у тих областях, в яких немає їхніх мереж.

«Ми маємо гігантський досвід по відновленою світла під час війни – так вийшло. І ми сконцентрували необхідні ресурси, щоб оперативно надати допомогу в ремонті мереж та енергетичної інфраструктури в сусідніх областях, де є значні руйнування. Ми будемо її відновлювати, і ДТЕК вміє це робити дуже добре», – йдеться в повідомленні.  

ДТЕК Ахметова заявляє, що їхні ремонтні бригади у найкоротші строки повернули світло на всій території Київщини, що постраждала від бойових дій. Напередодні вчора після обстрілу повернули світло жителям Дніпропетровщини. Зараз мобільні ремонтні бригади ДТЕК роблять все можливе для відновлення енергопостачання на території Донецької області.

Ємченко вважає, що Росія пристрілюється.

«Тактика блекаутів буде її стратегією весь опалювальний сезон. Тобто будуть руйнувати інфраструктуру прицільно і постійно», – каже вона. 

Напередодні 11 вересня через вороги здійснили навмисні й цинічні ракетні удари по цивільній критичній інфраструктурі. Були знеструмлені Харківська та Донецька області. У Запорізькій, Дніпропетровській, Сумській теж були часткові проблеми з живленням.

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Теги: ДТЕК рашисти обстріл

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