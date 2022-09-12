На деокуповані території Харківщини прибуде гуманітарна допомога

Доставлять набори продуктів та засоби гігієни

На Харківщині ЗСУ звільняють території, загарбані окупантами. Це сотні населених пунктів, тисячі вулиць, це рідні місця для десятків тисяч українців, які постраждали від агресії ворогів. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

«На деокуповані території буде доставлена перша допомога – це 11 тис. наборів з продуктами та стільки ж гігієнічних наборів. Звичайно, і товари для дітей: харчування, підгузки, дитячі засоби гігієни. Це те, що необхідно негайно», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Харківщині на окремих ділянках фронту українські захисники вийшли до державного кордону з Росією.