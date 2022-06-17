В Україні буде створена національна мережа зарядних станцій

Україна зобов'язалася зменшити забруднення навколишнього природного середовища

В Україні буде створено національну мережу електричних зарядних станцій. Першим кроком для реалізації відповідного проєкту стало підписання 17 червня Меморандум про партнерство та взаємодію між НАЕК «Енергоатом» та Укргазбанком. Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Відповідно до положень меморандуму, сторони домовились розпочати спільну реалізацію проєкту з використанням фінансових можливостей Укргазбанку та виробничо-технічного потенціалу «Енергоатома» як найбільшого виробника електричної енергії в Україні.

«Сьогодні зроблений ще один важливий крок розвитку інфраструктури електричного транспорту та створення національної мережі зарядних станцій в Україні, визначені джерела фінансування для розбудови цієї мережі на території всієї країни», – зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко під час підписання документа.

За його словами, реалізація цього проєкту також сприяє виконанню Україною міжнародних зобов’язань щодо декарбонізації: «Ми пришвидшуємо досягнення вуглецевої нейтральності економіки України, а також зменшення забруднення навколишнього природного середовища».

До слова, британський стартап ZipCharge представив інноваційний продукт для мобільного заряджання електромобілів, який називається ZipCharge Go і, по суті, є величезним павербанком.