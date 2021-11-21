Для електромобілів створили мобільну зарядну станцію (відео)

Британці представили інноваційний продукт для мобільного заряджання електромобілів

Британський стартап ZipCharge представив інноваційний продукт для мобільного заряджання електромобілів, який називається ZipCharge Go і, по суті, є величезним павербанком.

Новинка дозволить користувачам авто на електричній тязі завжди возити із собою запас енергії для екстрених випадків, за аналогією з каністрою палива.

Go має вигляд дорожньої валізи на колесах і навіть важить еталонні 23 кілограми. Павербанк має висувну ручку для зручного транспортування. ZipCharge заявляє, що пристрій може забезпечити запас ходу в 32 кілометри за 30 хвилин зарядки.

Цього цілком вистачить, щоб дістатися до найближчої зарядної станції або хоча б розетки. Крім того, компанія вже працює над мобільним зарядним пристроєм, який здатний забезпечити запас ходу до 65 кілометрів.

Автомобільний павербанк сумісний з усіма транспортними засобами, які використовують для заряджання роз'єм Type 2. Для контролю за процесом заряджання користувачі зможуть використовувати фірмовий додаток ZipCharge.

Перші постачання Go заплановані на четвертий квартал 2022 року. Компанія має намір випустити дві версії павербанку – на 4 та 8 кВт. Інформація про вартість новинки поки не розкривається, проте відомо, що ZipCharge надаватиме мобільний зарядний пристрій в оренду за 67 доларів на місяць.