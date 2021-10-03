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    Представлено найшвидшу у світі зарядку для електромобілів (відео)

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    Terra 360 здатна зарядити електромобіль за 15 хвилин - Представлено найшвидшу у світі зарядку для електромобілів (відео)
    Terra 360 здатна зарядити електромобіль за 15 хвилин
    Фото: ABB

    Компанія ABB презентувала зарядку потужність 360 кіловат, яка здатна зарядити електромобіль за 15 хвилин

    В Європі дебютувала найпотужніша зарядка у світі – Terra 360. Число у назві вказує на її потужність – 360 кіловат. Розробник – компанія ABB – стверджує, що зарядка дозволяє зарядити електромобіль за 15 хвилин. Але, зрозуміло, що модель має підтримувати таку потужну зарядку.

    За планами ABB, до кінця 2021 року перші надшвидкі зарядні термінали з'являться в Європі. А в 2022 році – у США, країнах Латинської Америки та Азіатсько-Тихоокеанського регіону.

    В Україні єдиний офіційно представлений електромобіль, що здатен підтримувати таку швидку зарядку, – це Hyundai Ioniq 5. Корейці запевняють, що кросовер здатен приймати до 350 кіловат.

    Непоганий показник має і Porsche Taycan, який також має офіційну українську прописку. Батарея «Тайкана» розрахована на 270 кіловат.

    Максимальна потужність більшості зарядних станцій в Україні – 50 кіловат. Хоча є і більш потужні. Наприклад, у 2021 році на території дилерського центру Porsche недалеко від Борисполя відкрилася зарядна станція потужністю 320 кіловат.

    Які електромобілі здатні заряджатися найшвидше – дивіться за цим посиланням.

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    Теги: Електромобілі
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    Представлено найшвидшу у світі зарядку для електромобілів (відео)