Представлено найшвидшу у світі зарядку для електромобілів (відео)

Компанія ABB презентувала зарядку потужність 360 кіловат, яка здатна зарядити електромобіль за 15 хвилин

В Європі дебютувала найпотужніша зарядка у світі – Terra 360. Число у назві вказує на її потужність – 360 кіловат. Розробник – компанія ABB – стверджує, що зарядка дозволяє зарядити електромобіль за 15 хвилин. Але, зрозуміло, що модель має підтримувати таку потужну зарядку.

За планами ABB, до кінця 2021 року перші надшвидкі зарядні термінали з'являться в Європі. А в 2022 році – у США, країнах Латинської Америки та Азіатсько-Тихоокеанського регіону.

В Україні єдиний офіційно представлений електромобіль, що здатен підтримувати таку швидку зарядку, – це Hyundai Ioniq 5. Корейці запевняють, що кросовер здатен приймати до 350 кіловат.

Непоганий показник має і Porsche Taycan, який також має офіційну українську прописку. Батарея «Тайкана» розрахована на 270 кіловат.

Максимальна потужність більшості зарядних станцій в Україні – 50 кіловат. Хоча є і більш потужні. Наприклад, у 2021 році на території дилерського центру Porsche недалеко від Борисполя відкрилася зарядна станція потужністю 320 кіловат.

Які електромобілі здатні заряджатися найшвидше – дивіться за цим посиланням.