Не доїде до України: найдешевший електричний кросовер знімуть з виробництва

Група Renault зніме з виробництва Dacia Spring – найдешевший електричний кросовер в Європі

За декілька років з конвеєра знімуть Dacia Spring – найдешевший електричний кросовер в Європі. Про це повідомили представники Renault, французької групи, яка володіє румунським виробником автомобілів Dacia.

Місце Dacia Spring займе інший електромобіль, подробиць про який поки що немає.

Продажі «Спрінг» стартували у 2021 році. На старті продажів електромобіль коштував €17 тис. Але в деяких країнах, з урахуванням субсидій, його можна було купити дешевше. Наприклад, у Франції кросовер можна було взяти приблизно за €13 тис.

Dacia Spring отримав електродвигун потужністю 44 кінські сили та обертальним моментом 125 Нм. Мотор здатен розігнати електрокар до 125 кілометрів на годину. А щоб розігнатися до 100 кілометрів на годину електромобілю потрібно приблизно 19 секунд.

Ємність батареї становить 27,4 кіловат-години. Цього вистачає на 230 кілометрів пробігу (якщо рахувати по циклу WLTP – стандарт для Європи).

Без сумніву, технічні характеристики виглядають, м’яко кажучи, дуже скромно. Але ж і не варто забувати про ціну. Вона цілком виправдовує і невеличкий акумулятор, і слабенький двигун.

В Україні Dacia Spring офіційно не продається. І, судячи з останніх новин, бюджетна «електричка» так і не дістанеться до нашої країни. Нагадаємо, що єдиний електромобіль групи Renault, який офіційно продавався у нашій країні, – це міський хетчбек Zoe. Але продажі було припинено через низький попит.

Які електромобілі найчастіше купують українці, дивіться за цим посиланням.