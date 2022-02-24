Компанія Renault показала концепт-кар із водневим двигуном

Офіційна презентація водневого автомобіля відбудеться у травні 2022 року

Компанія Renault опублікувала перше зображення свого нового концепт-кара на водневому двигуні, який офіційно буде представлено у травні 2022 року. Автомобіль отримав інноваційні технологічні рішення, що підвищують безпеку водія та пасажирів, – повідомляє H2 View.

Концепт-кар розроблявся під керівництвом директора з дизайну Renault Жиля Відаля і є частиною нещодавно оголошених планів компанії щодо повного переведення лінійки продукції на електромобілі до 2030 року.

Компанія Renault має намір суттєво розширити лінійку екологічно чистих машин на європейському ринку, які будуть випущені за новим кросовером Megane E-Tech.

Крім того, Renault незабаром планує повністю перевести на електричні двигуни автомобілі спортивного бренду Alpine. На даний момент бренд, відроджений у 2016 році, випускає лише спорткари A110, оснащені 1,8-літровими бензиновими турбомоторами.

При цьому підконтрольний бренд Dacia продовжить випускати бензинові та дизельні машини настільки довго, як це дозволять європейські закони. Це пов'язано із бажанням компанії утримувати ціни на машини бюджетного бренду на невисокому рівні.