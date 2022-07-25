В Україні пустять з молотка активи «дочки» російського банку

На торги виставлено майнові комплекси з переробки молока

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб проведе аукціон з продажу активів ПАТ «Промінвестбанк», що ліквідується. Про це повідомляє ФГВФО.

«10 серпня у системі Prozorro.Продажі відбудеться аукціон з продажу активів ПАТ «Промінвестбанк», що ліквідується. На торги виставлено права вимоги за кредитом юрособи. У забезпеченні за договором – промислова нерухомість (майнові комплекси з переробки молока) загальною площею 52,2 тис. кв. м із земельними ділянками загальною площею понад 9,5 га, обладнанням та автотранспортом в Київській, Полтавській, Вінницькій та Миколаївській областях. Також житлова нерухомість із земельними ділянками загальною площею близько 1,4 тис. кв. м та 0,4 га відповідно в Васильківському районі Київської області. Крім того, у заставу оформлено товари в обороті та частки у статутному капіталі чотирьох товариств», – йдеться в повідомленні.

Загальна заборгованість за кредитним договором становить 329,3 млн грн.

Початкова ціна лоту – 329,3 млн грн.

Торги відбудуться за голландською моделлю аукціону, що передбачає поетапне зниження ціни, а після того як один із учасників зупинить зниження, учасники мають змогу запропонувати вищу ціну. Участь в аукціоні можуть узяти як юридичні, так і фізичні особи, окрім позичальників та поручителів за кредитами, Російської Федерації або осіб, пов'язаних з державою-агресором.

Нагадаємо, 12 травня Верховна Рада затвердила указ Зеленського про примусове вилучення активів «дочок» російських «Промінвестбанку» та «Сбєрбанку».