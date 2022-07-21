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рус
    Особисті фінанси

    Банки зможуть продавати безготівкову валюту громадянам, але є умова: рішення НБУ

    Нові зміни починають діяти з 21 липня&nbsp; - Банки зможуть продавати безготівкову валюту громадянам, але є умова: рішення НБУ
    Нові зміни починають діяти з 21 липня 
    фото:news.dtkt.ua

    Валюту можна купувати із подальшим розміщенням на депозит на строк від трьох календарних місяців

    Національний банк України із 21 липня дозволив банкам продавати безготівкову валюту громадянам. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

    Водночас валюту можна купувати із подальшим розміщенням на депозит на строк від трьох календарних місяців без права дострокового розірвання у межах щомісячного ліміту 50 тис. грн (в еквіваленті).

    «Це створить альтернативу вкладенню коштів у готівкову валюту, що зменшить попит на неї та тиск на обмінний курс у готівковому сегменті валютного ринку», – йдеться в повідомленні пресслужби.

    Нагадаємо, НБУ вперше з початку війни підвищив курс долара до гривні. НБУ з 21 липня 2022 року підвищив офіційний курс долара до гривні на 25% до 36,5686 грн/долар.

    Також НБУ ухвалив важливі зміни щодо карткових рахунків українців.

    Раніше Нацбанк оцінив, як вплине на Україну падіння курсу євро.

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    Теги: Національний банк банк окупація НБУ #stoprussia
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    Банки зможуть продавати безготівкову валюту громадянам, але є умова: рішення НБУ