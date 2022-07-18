Вперше з початку війни: українські банки вийшли на прибуток

Багато державних банків, як і раніше, зазнають збитків

У травні українські банки вперше з початку великої війни отримали прибуток – 6,1 мільярда гривень. Про це йдеться у даних Опендатабот.

«Вперше після початку військових дій у травні українські банки отримали прибуток – 6,1 млрд грн», – йдеться в повідомленні.

Згідно з даними системи, основну частку прибутку (78% або 4,8 млрд грн) серед усіх українських банків заробив «Приватбанк». Також у невеликий плюс вийшов «Укргазбанк» – 0,4 млрд грн. Інші державні банки, як і раніше, зазнають збитків.

Банки з іноземним капіталом гуртом заробили за травень 1,96 млрд грн. Основний прибуток – це заробітки ОТП Банк (1,1 млрд грн), «Райффайзен» (0,5 млрд грн) та УкрСиббанк (0,4 млрд грн). Найбільше збитків зазнали Прокредит (0,7 млрд грн) та ОТП банк (0,6 млрд грн).

У групі банків із приватним капіталом лідирує банк «Південний» із прибутком 0,3 млрд за 5 місяців 2022 року, другу позицію посідає ПУМБ із прибутком 0,22 млрд грн. І на відміну від решти українських банків, баланс банків із приватним капіталом залишається позитивним впродовж всіх місяців війни.

Загалом баланс українських банків все ще залишається негативним -1,3 млрд грн.

Нагадаємо, Національний банк змінив облікову ставку та увалив рішення підвищити її з 10% до 25%.

Також повідомлялося, що відомий український банк відновлює кредитування та покупки частинами.