Рада підтримала націоналізацію «дочок» російських банків

Рада нацбезпеки та оборони України ухвалила рішення про примусове вилучення активів «Промінвестбанку» та «Міжнародного резервного банку» 11 травня

334 нардепи підтримали указ президента

Верховна Рада затвердила указ Зеленського про примусове вилучення активів «дочок» російських «Промінвестбанку» та «Сбєрбанку».

Як повідомляє нардеп Ярослав Железняк, Рада затвердила указ президента щодо примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Росії. 334 нардепи підтримали законопроєкт. Як повідомляє нардеп Олексій Гончаренко, згідно указу пропонується до вилучення (станом на 31.03.22): фінансових активів акціонерного товариства «Міжнародний резервний банк» - 5,825,881,092 грн

фінансових активів публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» - 4 483 313 425 грн

право вимоги боргу публічного акціонерного товариства «Сбєрбанк Росії» до акціонерного товариства «Міжнародний резервний банк» - 14 889 686 634 грн

право вимоги боргу Державної корпорації розвитку «ВЕБ.РФ» до публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» - 934 874 265 грн.

У документах до законопроєкту №7371 на сайті Верховної Ради йдеться про зареєстровані в Україні банки «Міжнародний резервний банк» (також – IR Bank,100% статутного капіталу належить російському «Сбєрбанку») та «Промінвестбанк» (99,772644% акцій належить російській держкомпанії «ВЕБ. РФ», або «Внєшекономбанк»).

Крім корпоративних прав, Україна примусово вилучить фінансові активи, тобто право вимоги боргу, «ВЕБ.РФ» до «Промінвестбанку», «Сбєрбанку» до «МР Банку» і обох «дочок» російських банків до юридичних осіб.

Також будуть вилучатися фінансові активи у вигляді коштів на накопичувальному та кореспондентському рахунках, облігацій внутрішніх державних позик, депозитних сертифікатів Нацбанку.

На виконання указу президента з моменту публікації у Кабінету міністрів та Фонду гарантування вкладів за участі Нацбанку є 10 днів, аби забезпечити примусове вилучення всіх зазначених активів.