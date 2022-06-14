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    Новини

    Два найбільші у світі банки призупинили операції з держборгу Росії

    Банки JPMorgan Chase та Goldman Sachs призупинили операції з держборгу Росії - Два найбільші у світі банки призупинили операції з держборгу Росії
    Банки JPMorgan Chase та Goldman Sachs призупинили операції з держборгу Росії
    фото: Reuters

    цього місяця ці банки проводили операції з обслуговування держборгу Росії

    Одні з найбільших у світі банків – американські JPMorgan Chase та Goldman Sachs – призупинили операції з обслуговування боргових зобов'язань Росії. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

    У заяві йдеться, що в рамках оновленого керівництва управління з контролю над іноземними активами (OFAC) міністерства фінансів США фірми більше не проводитимуть певних операцій щодо формування активності ринку щодо російських юридичних осіб.

    Як пише агентство, відповідне рішення було ухвалено після відповідної вказівки з боку Мінфіну США призупинити операції у цій сфері. Водночас джерела зазначають, що цього місяця ці банки проводили операції з обслуговування держборгу Росії.

    Міністерство фінансів США припинило термін дії генеральної ліцензії №9С, яка давала Росії право провадити виплати для обслуговування свого держборгу.

    Раніше повідомлялося, що США заборонили РФ обслуговувати зовнішній держборг. Це спричинило нову хвилю розмов про дефолт у країні-агресорці. Низка фахівців прогнозують, що його може бути оголошено вже наприкінці червня.

    Нагадаємо, очільниця мінфіну США зробила важливу заяву щодо дефолту Росії після 25 травня.

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    Теги: росія окупанти США війна Україна дефолт окупація #stoprussia
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    Два найбільші у світі банки призупинили операції з держборгу Росії