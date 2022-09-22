Великий турецький бізнес продовжує роботу в Росії – дослідження

Попри санкції Туреччина не згортає бізнес-відносини з країною-агресором

Усі найбільші турецькі компанії, які працюють в Росії, продовжують працювати в країні в звичному режимі, ніяк не обмежуючи свою діяльність, повідомляє Економічна правда.

Про це свідчить дослідження Єльської школи менеджменту, яка відстежує поведінку понад тисячі міжнародних компаній на російських ринках.

Зокрема, в переліку дослідницької групи Єля фігурують сім великих турецьких компаній: Anadolu Efes – виробництво пива; Colin's, Koton – виробництво і продаж одягу; Sisecam – виробництво скла, вироби із скла, Corendon Airlines, Тurkish Аirlines, Pegasus – авіакомпанії.

Всі перелічені компанії знаходяться «червоному списку» Єльської школи менеджменту. Тобто, продовжують діяльність у Росії без обмежень.

Зокрема, виробник пива Anadolu Efes має спільне підприємство з бельгійським концерном Anheuser-Busch InBev – AB InBev Efes. Воно володіє в Росії 11 броварнями та 3-ма солодовими комплексами.

Бельгійській пивоварний холдинг ще в квітні анонсував продаж частки в спільному підприємстві турецьким партнерам і піти з Росії, але наразі, як зазначають в компанії, перемовини досі тривають.

Це не завадило спільному турецько-бельгійському підприємству розширити діяльність в Росії – в серпні на сімох російських заводах почалося виробництво продукції під брендами Spaten, Franziskaner, Leffe. Тепер напої під цими всесвітньовідомими брендами розливають на заводах компанії в Ульяновську, Калузі, Омську, Волзькому, Саранську, Клині та Іванові.

В Україні AB InBev Efes виробляє пиво під такими брендами як «Чернігівське», «Янтар», «Рогань», «Жигулівське», «Taller», «DAO». Наразі українські броварні в Чернігові, Харкові та Миколаєві не працюють.

Усі найбільші авіаперевізники Туреччини – Corendon Airlines, Тurkish Аirlines, Pegasus – так само продовжують працювати на російському ринку.

Раніше повідомлялось, що для перевезення російських туристів Turkish Airlines домовилася з туроператорами із РФ про надання їм на рейсах блоків місць.

Поряд з цим, у вересні стало відомо, що турецький навчальний центр Turkish Airlines відмовився проводити підготовку російських пілотів на тренажерах імітації польоту.

Компанія Eroglu Holding, яка більш відома завдяки марці Colin's, під якою в Росії працює понад 100 магазинів, також працює без обмежень. Турецький холдинг вивів на російський ринок нову марку одягу Loft Jeans.

Проте є і винятки, зокрема у військово-промисловому комплексі. Турецька військова компанія Baykar раніше відмовилася продавати Росії свої безпілотники і заявила про плани виробляти в Україні безпілотні винищувачі.