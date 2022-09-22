Звільнені командири «Азова» будуть у Туреччині до кінця війни

Україна визволила з російського полону п’ятьох громадян Великої Британії, двох – США, громадян Марокко, Швеції, Хорватії

Президент України Володимир Зеленський подякував своєму турецькому колезі Реджепу Таїпу Ердогану за провідну роль у звільненні українських полонених. Про це глава держави написав у Facebook.

«Україна повернула з російського полону 215 героїв. Ми дуже цінуємо внесок всіх, хто долучився до порятунку захисників, і ніколи не забудемо про це. Щиро дякую Президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану за провідну роль у цьому процесі», – йдеться в повідомленні.

Сторони домовились, що п’ятеро звільнених командирів «Азова» перебуватимуть у комфортних умовах у Туреччині до кінця війни та зможуть бачитися з родинами.

«Також Україна на знак вдячності за допомогу нашій державі визволила з полону Росії п’ятьох громадян Великої Британії, двох – США, громадян Марокко, Швеції, Хорватії. Дякую за сприяння Саудівській Аравії. Пам’ятаємо про всіх, хто перебуває в російському полоні, і зробимо все для їхнього порятунку», – додав Зеленський.

Нагадаємо, 21 вересня Україна у межах чергового обміну визволила з полону окупантів 215 захисників, з яких 108 бійців «Азову», а також 10 іноземців-захисників України. У межах обміну Росії повернули кума Путіна Віктора Медведчука і 55 російських окупантів.