Путін корчив дивні гримаси на зустрічі з представником Туреччини: епічне відео 

Ібрагім Калін тепло привітав одного з учасників саміту, а глава Кремля на це показав скривився

У Самарканді відбувся саміт Шанхайської організації співробітництва. У мережі помітили дивну поведінку президента РФ Володимира Путіна, яку той продемонстрував під час зустрічі з представником пресслужби президента Туреччини.

ЗМІ розповсюджують ролик, на якому Путін показує дивні жести. Реакція була викликана тим, що Ібрагім Калін – прессекретар Ердогана – привітав одного з учасників саміту обіймами та поцілунком.

Жест Путіна, скоріше за все, означає здивування від вчинку Каліна.

Нагадаємо, раніше Путін на зустрічі з президентом Туркменістану робив дивні рухи (відео). А от лідер Киргизстану на зустріч запізнився і змусив главу Кремля чекати його.

Раніше виступ Путіна, під час якого він вдавлювався в стільчик і ледве говорив, спантеличив соцмережі (відео).