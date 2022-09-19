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Путін корчив дивні гримаси на зустрічі з представником Туреччини: епічне відео 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Путін корчив дивні гримаси на зустрічі з представником Туреччини: епічне відео 
Кремлівський диктатор цікаво відреагував на обійми прессекретаря Ердогана  
скріншот із відео

Ібрагім Калін тепло привітав одного з учасників саміту, а глава Кремля на це показав скривився

У Самарканді відбувся саміт Шанхайської організації співробітництва. У мережі помітили дивну поведінку президента РФ Володимира Путіна, яку той продемонстрував під час зустрічі з представником пресслужби президента Туреччини.

ЗМІ розповсюджують ролик, на якому Путін показує дивні жести. Реакція була викликана тим, що Ібрагім Калін – прессекретар Ердогана – привітав одного з учасників саміту обіймами та поцілунком. 

Жест Путіна, скоріше за все, означає здивування від вчинку Каліна.

Нагадаємо, раніше Путін на зустрічі з президентом Туркменістану робив дивні рухи (відео). А от лідер Киргизстану на зустріч запізнився і змусив главу Кремля чекати його. 

Раніше виступ Путіна, під час якого він вдавлювався в стільчик і ледве говорив, спантеличив соцмережі (відео).

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Теги: відео прессекретар путін саміт Туреччина

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