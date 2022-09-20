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Туреччина відмовилась навчати російських пілотів. Чим це загрожує авіації РФ?

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Туреччина відмовилась навчати російських пілотів. Чим це загрожує авіації РФ?
Тренажерна підготовка для пілотів є обов'язковою
фото з відкритих джерел

Російські пілоти стануть профнепридатними

Російські пілоти більше не матимуть змоги проходити підготовку на тренажерах імітації польоту (FSTD) у турецькому навчальному центрі Turkish Airlines. Центр надіслав відповідне повідомлення, інформує Telegram-канал «Авіаторщина».

У листі повідомляється, що через посилення санкцій Європейського агентства з безпеки польотів (EASA), що сертифікував усі тренажери FSTD, навчальний центр Turkish Airlines змушений припинити роботу з компаніями з Росії.

За словами опитаних The Insider авіаційних експертів, які побажали залишитися анонімними, будь-які особи та організації, які співпрацюють з авіакомпаніями із РФ, ризикують потрапити під вторинні санкції. Якщо авіаційний навчальний центр у Туреччині продовжить навчати російських пілотів, EASA може відкликати його сертифікат. За Turkish Airlines неминуче будуть і інші навчальні центри, стверджують експерти.

За словами співрозмовників, відмова турецьких партнерів від співпраці – серйозний удар по системі підготовки та підтримання кваліфікації пілотів у РФ. Саме у Туреччині проходили навчання росіяни на тих тренажерах, які після закриття Європи виявилися недоступними. Навіть за регулярної практики польотів тренажерна підготовка залишається для пілотів обов'язковою. На найпоширеніші типи магістральних літаків сімейства Airbus A320 та Boeing B737 у РФ є тренажери. З іншими типами лайнерів ситуація складніша.

«На далекомагістральний тип, такий як Boeing B777, наприклад, у Росії немає тренажерів, – стверджує експерт. – А без навчання навіть за наявності придатних до польотів літаків B777 літати безпечно на них не вийде. Пілоти втратять кваліфікацію і не матимуть допуску до польоту на цих машинах, згідно з авіаційними правилами РФ. Це стосується й інших видів іноземних літаків, які можуть залишитися без кваліфікованих пілотів. Наприклад, для найновішого літака Airbus A350, який є тільки в «Аерофлоті», у Росії також немає жодного тренажера».

Нагадаємо, у березні цього року Агентство з авіаційної безпеки Європейського Союзу запровадило обмежувальні заходи проти Рросії у зв’язку з військовим вторгненням в Україну.

Теги: Туреччина росія авіація санкції літак

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