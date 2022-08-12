Відомий лоукостер виділив ще 100 тисяч безкоштовних квитків для українців

Квитками можна буде скористатися з 15 вересня по 8 грудня цього року

Угорський лоукостер Wizz Air запропонує ще 100 тисяч безкоштовних квитків для громадян України. Про це йдеться на сайті авіаперевізника.

Пропозиція розповсюджується на всі рейси континентальної Європи та Великої Британії. Квитками можна буде скористатися для подорожей з 15 вересня по 8 грудня цього року.

Забронювати рейс за схемою безкоштовних квитків можна за посиланням.

Нагадаємо, Лоукостер WizzAir знову продає квитки з Москви – на червень та на жовтень.

Зокрема на сайті доступні квитки до угорських Будапешта та Дебрецена на червень цього року, в Абу Дабі на жовтень 2022 року.

Крім того Лоукостер Ryanair відмовляється від політики дешевих квитків.