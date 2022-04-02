Wizz Air скасовує рейси до/з Росії до листопада

Авіаперевізник не літатиме в РФ весь літній сезон

Відповідні рейси заберуть із системи бронювання

Авіакомпанія Wizz Air вирішила скасувати всі свої рейси до та з Росії на період літнього сезону, а також видаляє відповідні рейси з системи бронювання. Перевізник перед тим потрапив до списку тих, чиї літаки попри міжнародні санкції продовжували приземлятися в аеропортах РФ. Про це повідомляється в заяві компанії в Twitter.

«Wizz Air постійно стежить за поточною ситуацією, тому всі рейси до/з Росії будуть скасовані на повний графік літнього сезону до 30 жовтня. Рейси видаляються з системи бронювання», – йдеться в повідомленні.

В авіакомпанії також пообіцяли інформувати про будь-які подальші зміни «в установленому порядку».

Нагадаємо, раніше стало відомо що угорський лоукостер WizzAir знову продає квитки з Росії.

Зокрема на сайті були доступні квитки до угорських Будапешта та Дебрецена на червень цього року, в Абу Дабі на жовтень 2022 року.

Як відомо, 27 лютого WizzAir заявив про призупинення польотів до Росії.

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