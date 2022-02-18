Wizz Air відклав дату відновлення та відкриття рейсів з України

Усього було перенесено 16 авіарейсів

Авіакомпанія Wizz Air перенесла дату відновлення рейсів шістнадцяти рейсів з України. Про це повідомляє сайт Lowcostavia.com.ua.

За даними аналізу системи бронювання, зміни торкнулися рейсів з чотирьох міст України – Києва, Львова, Харкова та Одеси.

Змінилася дата старту нових рейсів з Києва в Зальцбург, Болонью, Катанью та Порту (з березня на травень-жовтень), відновлення рейсу з Києва в Неаполь відклали до травня. Початок рейсів з Києва в Базель навпаки перенесли на раніше.

Рейси зі Львова в Мілан та Неаполь відновлять в кінці березня, а до Вільнюса – у квітні.З Одеси рейси в Венецію та Рим відновлять у квітні, Братиславу у червні, а Афіни у вересні.З Харкова Wizz Air скасував рейси в Таллінн з 18 лютого до 26 березня, а також відклав старт рейсів у Відень та Пардубіце.

Дати відновлення чи початку виконання рейсів Wizz Air (нова дата):

Київ – Зальцбург – з 3 жовтня;

Київ – Болонья – з 3 жовтня;

Київ – Катанья – з 5 травня;

Київ – Неаполь – відновлення з 3 травня;

Київ – Порту – з 22 вересня;

Київ – Базель – з 6 липня;

Львів – Мілан (Мальпенса) – відновлення з 29 березня;

Львів – Неаполь – відновлення з 27 березня;

Львів – Вільнюс – відновлення з 10 квітня;

Харків – Відень – відновлення з 6 квітня;

Харків – Таллінн – скасовано з 18 лютого до 26 березня;

Харків – Пардубиці – з 22 вересня;

Одеса – Афіни – з 20 вересня;

Одеса – Венеція (Тревізо) – відновлення з 12 квітня;

Одеса – Рим (Ф’юмічіно) – з 11 квітня;

Одеса – Братислава – з 21 червня.

Як раніше повідомлялося, ірландський лоукостер Ryanair не збирається відміняти польоти в Україну, доки загроза «soviet invasion» (радянського вторгнення – ред.) не стане реальністю.

До слова, 17 лютого, парламент ратифікував угоду про спільний авіапростір з ЄС.

Раніше повідомлялося, що аеропорт Праги припинив оголошувати рейси в Україну російською мовою. Нагадаємо, з 12 лютого деякі авіакомпанії, зокрема KLM, призупинили сполучення з Україною на тлі заяв західних розвідок про нависаючу загрозу нападу РФ та скорочення персоналу посольств низки країн.