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    Події в Україні

    Wizz Air відклав дату відновлення та відкриття рейсів з України

    Зміни торкнулися рейсів з чотирьох міст України &ndash; Києва, Львова, Харкова та Одеси - Wizz Air відклав дату відновлення та відкриття рейсів з України
    Зміни торкнулися рейсів з чотирьох міст України – Києва, Львова, Харкова та Одеси
    aото: pixabay.com

    Усього було перенесено 16 авіарейсів

    Авіакомпанія Wizz Air перенесла дату відновлення рейсів шістнадцяти рейсів з України. Про це повідомляє сайт Lowcostavia.com.ua.

    За даними аналізу системи бронювання, зміни торкнулися рейсів з чотирьох міст України – Києва, Львова, Харкова та Одеси.

    Змінилася дата старту нових рейсів з Києва в Зальцбург, Болонью, Катанью та Порту (з березня на травень-жовтень), відновлення рейсу з Києва в Неаполь відклали до травня. Початок рейсів з Києва в Базель навпаки перенесли на раніше.

    Рейси зі Львова в Мілан та Неаполь відновлять в кінці березня, а до Вільнюса – у квітні.З Одеси рейси в Венецію та Рим відновлять у квітні, Братиславу у червні, а Афіни у вересні.З Харкова Wizz Air скасував рейси в Таллінн з 18 лютого до 26 березня, а також відклав старт рейсів у Відень та Пардубіце.

    Дати відновлення чи початку виконання рейсів Wizz Air (нова дата):

    • Київ – Зальцбург – з 3 жовтня;
    • Київ – Болонья – з 3 жовтня;
    • Київ – Катанья – з 5 травня;
    • Київ – Неаполь – відновлення з 3 травня;
    • Київ – Порту – з 22 вересня;
    • Київ – Базель – з 6 липня;
    • Львів – Мілан (Мальпенса) – відновлення з 29 березня;
    • Львів – Неаполь – відновлення з 27 березня;
    • Львів – Вільнюс – відновлення з 10 квітня;
    • Харків – Відень – відновлення з 6 квітня;
    • Харків – Таллінн – скасовано з 18 лютого до 26 березня;
    • Харків – Пардубиці – з 22 вересня;
    • Одеса – Афіни – з 20 вересня;
    • Одеса – Венеція (Тревізо) – відновлення з 12 квітня;
    • Одеса – Рим (Ф’юмічіно) – з 11 квітня;
    • Одеса – Братислава – з 21 червня.

    Як раніше повідомлялося, ірландський лоукостер Ryanair не збирається відміняти польоти в Україну, доки загроза «soviet invasion» (радянського вторгнення – ред.) не стане реальністю.

    До слова, 17 лютого, парламент ратифікував угоду про спільний авіапростір з ЄС.

    Раніше повідомлялося, що аеропорт Праги припинив оголошувати рейси в Україну російською мовою. Нагадаємо, з 12 лютого деякі авіакомпанії, зокрема KLM, призупинили сполучення з Україною на тлі заяв західних розвідок про нависаючу загрозу нападу РФ та скорочення персоналу посольств низки країн.

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    Теги: Аеропорт Бориспіль літак аеропорт Ryanair
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    Wizz Air відклав дату відновлення та відкриття рейсів з України